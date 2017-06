Un appel aux dons lancé après l'incendie dans un immeuble à Saint-Pierre-des-Corps

La solidarité se met en place entre les habitants du quartier de La Rabaterie à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire) après l'incendie qui a en partie détruit une dizaine d'appartements dans la nuit de jeudi à vendredi : une collecte de dons est organisée.

Déjà beaucoup de promesses de dons

Une collecte de dons est organisée principalement par des parents d'élèves de l'école maternelle et primaire Marceau-Courier : ils recherchent des vêtements, des jouets ou encore de l'électroménager. "On a des promesses de dons et on a déjà récolté beaucoup de vêtements et quelques meubles", souligne Amélie Dumont, une des parents d'élèves.

D'instinct, on a répondu oui à cette proposition d'appel aux dons. Cet incendie a touché émotionnellement beaucoup de personnes", Amélie, une des personnes à l'origine de la collecte

Pour ceux qui souhaitent donner, les parents d'élèves récupéreront les dons ce mardi de 8 heures et demi à 16 heures 30 à l'école Marceau-Courier de Saint-Pierre-des-Corps. Ils s'apprêtent à faire une demande de local à la mairie : "On espère avoir une réponse dans la journée", pointe Amélie Dumont, une des parents d'élèves.