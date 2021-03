VIDEO - Un appel aux dons lancé pour restaurer l'église de Saint-Gondon

Le petit village de Saint-Gondon, près de Gien, appelle aux dons pour restaurer son église. Le projet est dans les cartons de la commune depuis le début des années 2000, où une première estimation à 700.000 euros de travaux avait "fait reculer" la municipalité, confie le maire Didier Boulogne. La priorité avait été donnée à la construction d'une école maternelle et d'un lotissement. Cette fois, le chantier de l'église va bien être lancé, de mars à juillet 2021, pour un coût de 350.000 euros. Trop pour ce village de quelque mille habitants situé sur le parcours de la Loire à vélo, et dont l'église est l'un des premiers ouvrages d'art roman de la Vallée de la Loire. Des aides sont nécessaires.

Les travaux ne seront pas une rénovation complète de l'église mais devront tout de même permettre de sécuriser l'église, de refaire entièrement les enduits, une partie des toitures et de réparer une des cloches, fendue. "C'est un beau patrimoine, on y tient pour notre village" explique le maire Didier Boulogne. "Il faut la mettre hors d'eau -voyez, on a des infiltrations (...) trois entreprises vont travailler. La cloche, elle, va partir sur Angers avant d'être ramenée ici. Je pense qu'on fera une cérémonie, lors de son retour."

Le choeur de l'église est richement décoré © Radio France - Camille Huppenoire

Une petite fête très attendue par les habitants et par l’Association Saint-Gondon Patrimoine Historique, attachée à cette église à l'histoire millénaire et dont Jean Garcia Del Prado, président de l'association, pourrait parler pendant des heures. "En l'an 860 environ, à l'invasion des Normands, elle a été brûlée. Pendant les guerres de religion, elle a été incendiée. Il y en a encore les traces." Jacques Suplisson, lui, est le petit-fils du dernier rénovateur de l'église... c'était en 1905 ! "Mon grand-père était alors le président de la fabrique, c'est-à-dire l'organisation civile qui gérait les biens de l'église, de la paroisse (...) pour moi, c'est un souvenir personnel, cette église. J'ai 77 ans, je la connais depuis 75 ans !"

On a fait un appel aux dons, on a tapé un peu partout - Didier Boulogne, maire de Saint-Gondon

L'Etat et le Département mettent la main à la poche, pour prendre en charge une partie du coût des travaux. "Mais malgré ces financements, c'est un reste à charge de 150.000 euros pour nous" poursuit Didier Boulogne. "On a fait un appel aux dons, on a tapé un peu partout. On est aussi en attente d'une acceptation pour une subvention de la part de la sauvegarde de l'art français." L'appel aux dons lancé via la Fondation du patrimoine pourrait permettre d'obtenir des fonds supplémentaires : si l'objectif de 10.200 euros de dons est atteint, la Fondation accordera une subvention.

Le lien vers l'appel aux dons sur le site de la Fondation du patrimoine