Un appel aux dons lancé pour restaurer la halle de Revel, les habitants sont partagés

C'est un des sites emblématiques du département de la Haute-Garonne, derrière la cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges, ou la place du Capitole à Toulouse. La halle de Revel doit connaître un important chantier de restauration, à partir de fin 2024.

Ce bâtiment du Moyen âge (14e siècle) abrite depuis des siècles le marché du samedi, et il attire les touristes. Mais les 79 piliers en bois sont abîmés par des remontées d'eau, tout comme les poutres. Il faut donc les sonder et les changer si besoin.

Les piliers en bois son abîmés. © Radio France - Mathieu FERRI

Idem pour le beffroi juste au dessus, dont la pierre est dégradée par le temps. Par endroits, il a fallu poser des étais.

Sur le beffroi, des sangles ont été installées. © Radio France - Mathieu FERRI

Un chantier à près de deux millions d'euros (1,8 précisément) avec l'argent de la mairie, et des subventions du département, de la région, et de l'Etat. Mais la municipalité lance aussi un appel aux dons auprès des particuliers, et espère récupérer 200.000 euros, avec le concours de la Fondation du patrimoine.

"Trop sollicités", les Revelois sont très réservés

Une démarche qui suscite le débat auprès des Revelois. Si la plupart comprend la nécessité de restaurer le site, tous ne sont pas d'accord pour faire un chèque. "On paie déjà suffisamment d'impôts", peste Thierry : "ça me choque qu'on demande de l'argent pour des bâtiments publics". Pour Geneviève, "c'est un bâtiment communal, et c'est à la mairie de s'en occuper".

Jean-Guy lui n'est "pas contre" le fait de donner, au moins de façon symbolique. Quant à Denis, il préfère "donner à ses enfants, qui en ont besoin". Et surtout, il résume le sentiment de beaucoup, entre l'inflation et la sursollicitation : "Tout le monde appelle aux dons ! Il faut donner pour le Maroc, il faut donner par ci, par là..."

Laurent Hourquet, le maire de Revel, estime lui que la halle, "c'est un bien commun, et l'appropriation est importante. Ce n'est pas le bien de la mairie, c'est le bien des Revelois et même au-delà".