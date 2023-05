Un appel aux dons pour la maison d'Elisa dans le Diois

Un bel élan de générosité dans le Diois pour venir en aide à des réfugiés.

L'association "Voies Libres Drôme" a récolté 174 mille euros en un mois et demi pour financer le rachat de la maison d'Elisa. Cette stucture accueille des migrants venus essentiellement d'Afrique de l'ouest, des hommes et des femmes en souffrance qui ont besoin d'un temps de répit et de reconstruction. La maison , mise à disposition par les propriétaires depuis 5 ans est en vente et l'association s'est lancée le défi de la racheter. Pari presque gagné, il manque encore un peu plus de 20 mille euros. Si vous voulez faire un don pour la maison d'Elisa, il faut contacter l'association via son site internet.

https://urldefense.com/v3/__https://voieslibresdrome.wordpress.com__;!!B6IQPYr2rLEU!QuFA8VrH4FW8gBTu20NlxK99ivmCCDvvcD-aS5V4JI8ehYQ8Z20u_lG9AcTbXBwExgaTqsRdu9B8xWNlY1MnH0eJ2vD8AaoSIE0j$