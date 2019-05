Un appel aux dons pour sauvegarder l'église Saint-Martin ravagée par le mérule

Flines-lès-Mortagne, France

C'est en faisant les travaux sur la toiture que les entreprises ont découvert les ravages du mérule ce champignon qui ronge le bois, mais aussi les plâtres et même la brique de l'église Saint Martin dont le clocher date du 11° siècle et le reste du 18°siècle et qui était fermée depuis 2015 pour des questions de sécurité.

La mairie avait prévu 150 000 euros pour des travaux de peinture à l'intérieur mais elle doit débourser 670 000 euros pour quasiment tout refaire et traiter les dégâts. A chaque fois que le maire Bernard Lebrun Vandermouten entre dans l'église il est dépité

ça ronge, et le bois devient poussière (...) tout a été abîmé le mérule est descendu jusqu'en bas du mur, il ne reste rien du sol au plafond, pour nous c'est terrible

Les angelots, les médaillons, et les statues ont été retirés, et les confessionnaux et la chair protégés par des caissons pour éviter une nouvelle attaque du champignon en attendant le traitement.

Pour financer ce lourd chantier, la mairie ne peut pas prétendre à une subvention de l'agglomération de la Porte du Hainaut car elle a déjà obtenu une aide pour les travaux d'extérieur de l'église, le maire lance donc un appel à souscription avec la fondation du patrimoine car sa petite commune de 1600 âmes ne peut pas supporter une telle charge.

Grâce à ces dons, Bernard Lebrun Vandermouten espère que le bâtiment pourra retrouver son lustre d'antan et rouvrir mi 2020.

Vous pouvez donner un coup de pouce en contactant la mairie de Flines lez Mortagne au 03.27.26.82.64 ou aller sur le site de la fondation du patrimoine