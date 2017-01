Un appel de 150 Marseillais pour la légalisation du cannabis en France

150 Marseillais signent une tribune dans le Journal du Dimanche pour plaider la légalisation du cannabis en France. Une solution selon eux pour pacifier Marseille et permettre de mieux contrôler la consommation.

Ils sont policiers, médecins, artistes, avocats, et même députés, et ils ont tous signé la tribune du JDD "Légalisation du cannabis : l'appel de Marseille". Avant les élections de 2017, ils veulent que le débat soit ouvert sur la fin de cette prohibition "pour sauver la ville du désastre et du crime."

Parmi les signataires notamment, les députés socialistes des Bouches-du-Rhône Patrick Mennucci, et Marie-Arlette Carlotti.

Patrick Mennucci, député des Bouches-du-Rhône et signataire de l'appel

Selon les signataires, la prohibition du cannabis "est directement responsable de réseaux, de trafics très organisés" à Marseille. "Les règlements de compte sont très majoritairement liés au trafic du cannabis."

Ils appellent donc à la mise en place d’une "légalisation contrôlée de la production, de la vente et de la consommation, telle qu’elle existe déjà dans plusieurs pays".