Un appel à la générosité pour une famille de Villedômer en Indre-et-Loire après l'incendie qui a ravagé leur maison

Des vêtements, du linge de maison, des chaussures. La mairie de Villedômer près de Château-Renault lance un appel à la solidarité après l'incendie qui a ravagé une maison et qui laisse une famille de 7 personnes dans le besoin.

La solidarité se met en place dans la commune de Villedômer près de Château-Renault.

Mercredi soir, un pavillon a été complètement détruit dans un incendie. Un couple et ses 5 enfants ont tout perdu. Pour le moment, les parents et leurs 5 enfants âgés de 6 ans, 8 ans,14, 16 et 17 ans sont logés chez des voisins en attendant peut être d'être hébergés dans un gîte.

Ils avaient fait construire ce pavillon il y a plus de 10 ans. Ils ont tout perdu.

Cette nuit là, ils sont sortis en pyjamas, pieds nus - Le maire de Villedômer Marie-Claude Foucher

Tout le village de Villedômer, un peu plus de 1.400 habitants, a donc décidé de se mobiliser et lance un appel à la solidarité.

On va distribuer des flyers à l'école. Mettre des affichettes chez les commerçants. Ils ont besoin de vêtements, de chaussures, de linges de maison. Quelques jouets aussi ou encore des sacs d'école.

Il y aura une permanence ce samedi à la mairie de 9h à 12h, ainsi que lundi et mardi toute la journée.