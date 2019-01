Ni viande, ni poisson : chercheurs, ONG et personnalités appellent à un "lundi vert" chaque semaine

Par Géraldine Houdayer, France Bleu

Plusieurs chercheurs, des ONG et 500 personnalités appellent, dans Le Monde et via un site internet, à ne plus manger ni viande ni poisson le lundi. Ils mettent en avant une meilleure santé, un meilleur environnement et une meilleure éthique animale.