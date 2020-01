Un apprenti pâtissier de Boulazac aux Championnats de France du Dessert

Boulazac, Boulazac Isle Manoire, France

Il a commencé sur le tard. Pourtant des recettes, Franck Dechaume en a toujours eues plein dans un coin de la tête, mais ses parents l'avaient mis en garde sur la difficulté du métier de chef cuisinier. À 25 ans, le jeune apprenti pâtissier formé à la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Boulazac disputera pourtant la finale régionale Sud-Ouest des Championnats de France du Dessert, ce jeudi 16 janvier à Pau (Béarn).

Recette top secrète...

Farine, beurre, sucre, chocolat, etc. Plein d'ingrédients pesés au gramme près, mis sous vide et étiquetés. Tout ce dont aura besoin l'apprenti pâtissier en compétition. "Il faut arriver avec tous les produits pesés." Mais quand on lui demande des détails sur ces fameux produits qu'il apportera avec lui, "la recette doit rester secrète donc je ne peux pas trop dire."

En tout cas Franck Dechaume a pris le temps pour créer son dessert, il a beaucoup sondé ses proches et les chefs qui l'encadrent. "Il faut commencer par choisir les produits qu'on veut utiliser en fonction de la saison, réfléchir aux différentes textures et aux différents goûts. Et ça aboutit en général à une recette." Concocter des recettes, c'est ce qui rend heureux le futur chef, "Ça me permet de m'épanouir, de me recadrer sur certaines choses parce qu'il faut beaucoup de rigueur dans la cuisine."

...mais on a eu quelques indices !

Il part aux championnats de France assez serein, d'autant qu'il a la confiance du chef Loïc Perrucaud. Son prof à la CCI qui nous donne quand-même quelques indices sur la fameuse recette, "On est sur l'originalité puisqu'il a un sorbet qui est fait avec des herbes aromatiques, une tuile qui amène un peu de croustillantet puis on est obligés de passer par le chocolat. On va aussi retrouver un agrume et puis de l'acidité."

Et bon appétit au jury bien sûr !