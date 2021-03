Un an après, "on a perdu cette admiration et cette reconnaissance" pour les caissières des supermarchés

Il y a un an, alors que la France se confinait, Sabine est restée à sa caisse du super U de Savigneux. Ce qui l'a marquée c'est la foule dans le supermarché. "On a eu un fort afflux de clients. D'un coup. Ils venaient faire le plein de papier toilette, des pâtes, de la farine, les produits de première nécessité. On n'a jamais vu autant de caddie à 300 euros, 400 euros. C'était du jamais vu".

Dans ce supermarché les employés ont bénéficié très rapidement de gel, de gants, de masques, de plexiglas, malgré tout Sabine se souvient d'une période stressante. "C'était quand même angoissant d'avoir un afflux comme ça de monde. De se dire : tout le monde s'arrête, nous on continue. On se sentait un peu exposés. On avait aussi le côté de se dire : malgré tout, on sent qu'on est utiles parce qu'à ce moment-là les clients étaient vraiment reconnaissants. Ils nous disaient : merci d'être là. Donc on était assez partagés".

Un an après; le gel, le plexi, et les masques sont toujours là. En revanche, le rapport aux clients a changé. "On a perdu cette admiration, entre guillemets, et cette reconnaissance pour notre métier. Ça a beaucoup changé le contact clientèle. On ne voit plus les sourires. Quand ils nous tendent leur carte bleue, on sent qu'ils sont réticents au contact. On sent vraiment qu'il y a cette crainte. Et vraiment ça refroidit l'atmosphère quant à la relation caissière-clients".

Dans ce supermarché les employés ont pu toucher la prime Covid mise en place l'an dernier.