Un après après le rapport Sauvé, l'archevêque de Rouen indique que "dix nouvelles victimes" se sont signalées

C'était il y a un an, la publication du rapport Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Eglise. 216 000 victimes estimées depuis 1950, on en compte environ 3000 dans le diocèse de Rouen. Un an après nous avons reçu Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, pour faire un premier bilan.

La publication du rapport Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Eglise a un an. "Cela a été un véritable choc", rappelle Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen. "Un choc néanmoins salutaire car de nouvelles victimes se sont signalées." Selon le religieux, une dizaine de personnes dans le diocèse de Rouen ont révélé avoir été elles-aussi victimes.

Aujourd'hui, le travail se poursuit. "Nous avons neuf groupes de travail à la fois sur la question des jeunes, sur le ministère des prêtres, sur le ministère des évêques, aussi sur la gouvernance en général, sur les relations hommes femmes dans l'Église. Ces groupes de travail gérés par des laïcs vont rendre en janvier leurs conclusions."

Plus de 60 000 euros de dédommagement récoltés dans le diocèse de Rouen

Un an après la publication de ce rapport , de nombreuses victimes attendent toujours d'être indemnisées par les autorités religieuses. "Nous avons en France, une centaine de personnes dédommagée, c'est trop peu", concède l'archevêque. "L'Eglise manque aujourd'hui de moyens. Il faut recruter du personnel, le former... Il faut encore pour beaucoup établir des critères."

Un fond de 20 millions a été dédié à ces remboursement au niveau national. Dans le diocèse de Rouen, "64 000 à 67 000 euros ont été débloqués". "Je précise qu'évidemment nous ne prenons pas dans la quête. Nous ne voulons pas prendre dans le denier des fidèles. C'est donc notre patrimoine qui va servir."

Le 22 mars 2022 un acte de mémoire pour toutes les victimes d'agressions sexuelles avait été réalisé à l'extérieur de la cathédrale de Rouen. Une opération que Monseigneur Dominique Lebrun souhaite "faire perdurer"__. "Ce moment de mémoire est essentiel."Un moment de recueillement sera donc organisé tous les ans, les 3ème vendredi de Carême. Ce sera donc le vendredi 10 mars en 2023.