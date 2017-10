Un an après l'arrivée des migrants, les habitants de Bretteville-sur-Laize font le bilan

Il y a un an, jour pour jour ce mardi, débutait le démantèlement de la "jungle" de Calais. Dans les jours suivants, la Normandie a accueilli plusieurs centaines de migrants. C'est le cas dans le Calvados, comme à Bretteville-sur-Laize, où une vingtaine d'hommes sont toujours hébergés.

Dans cette commune de 1.700 habitants, à une vingtaine de kilomètres de Caen, les migrants de Calais se sont vite transformés en nouveaux voisins. À l'époque, la nouvelle de leur arrivée avait été accueillie avec quelques réticences par certains riverains, mais ces derniers sont aujourd'hui minoritaires.

"Quand on va les voir, ils nous paient le café !", confie André, avec un sourire malicieux. Ce retraité habite dans la rue de Quilly, juste en face de l'ancienne maison de retraite, devenue aujourd'hui centre d'accueil. "Parfois on va leur porter du thé ou des produits ménagers. Si on était dans leur cas, on serait bien content de recevoir un peu d'amitié."

Un peu plus loin dans la commune, les demandeurs d'asile passent parfois inaperçus. "On ne les voit pratiquement pas", remarquent les riverains. "Ils ne font pas de bruit, ça se passe bien. Et quand on les voit, ils disent toujours 'bonjour', c'est le principal !"

Le maire de Bretteville-sur-Laize, Bruno François, se réjouit de cette bonne ambiance. "Le centre fait désormais partie des murs de la commune. Ça se passe très bien depuis un an. Aucun désordre constaté."

Difficile de savoir combien de migrants ont pu aller au bout de leur démarche de demande d'asile. Certains sont redirigés vers des centres d'accueil spécialisés, mais d'autres habitent ici depuis un an. C'est le cas de Khanimullah, un afghan de 35 ans. "Ici, les français sont très gentils. Ils nous apportent des vêtements, des chaussures."

Pour l'instant, Khanimullah apprend le français. "Plus tard, je pourrai peut-être devenir boulanger, restaurateur ou ouvrier dans le bâtiment." Comme lui, des dizaines de migrants de Bretteville-sur-Laize sont suivis par des associations locales ou des collectifs, comme l'Accueil cingalaize des demandeurs d'asile.

En un an, des bénévoles se sont démenés pour améliorer le quotidien des réfugiés. Cours de français, suivi administratif et même tournoi de football au printemps dernier.