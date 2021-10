Un an après l'assassinat de Samuel Paty, le monde enseignant est toujours très marqué par la mort du professeur. Ses collègues d'Histoire-Géo, partout en France, interrogent leur pratique et la manière dont ils ont été accompagnés dans ce drame.

Un an après l’assassinat de Samuel Paty : "On un sentiment d'abandon" dit une prof d'Histoire dans le Tarn

Ce vendredi 15 octobre, tous les élèves et personnels enseignants de France devront se recueillir. Un an après la mort de Samuel Paty, ce professeur d’histoire-géographie assassiné par un terroriste le 16 octobre 2020, près de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), personnels et élèves vont donc une nouvelle fois lui rendre hommage. Les établissements scolaires devront organiser un "moment de recueillement"avant de consacrer une heure de cours à "un temps d’échange" dont le contenu sera laissé libre au choix des équipes.

Une année qui a été difficile, particulièrement pour les profs d’Histoire-Géo confrontés à la mort de leur collègue. Ils sont aussi ceux à qui on demande de travailler sur des sujets très sensibles et notamment de faire vivre le temps d’échange de ce vendredi. Véronique Garrigues est professeur à Graulhet, au collège Louis Pasteur depuis 10 ans. Elle a été évidemment marquée par la mort de son collègue. Une prof qui a un sentiment d’abandon même s’il elle continue d’aimer son métier, l’histoire et le lien avec les élèves. "Je n’ai pas peur. C’est plus un sentiment d’abandon. De se retrouver seul. C’est notre métier, on fait cours seul, et heureusement. Mais on se retrouve souvent seul face à l’institution. Et c’est peut-être ce qui est arrivé à Samuel Paty, de se retrouver seul face à sa direction, à l’inspection."

"Je pèse chaque mot"

Seule donc alors que chaque cours peut créer un moment de conflit. Quand on parle de politique, de fait religieux… de colonisation… "L’histoire, permet de présenter plusieurs point de vue. Cela permet de dépassionner tout cela. Il ne faut jamais rien lâcher, même si ce n’est pas toujours évident." Pourtant, la Tarnaise sent qu'il y a peut-être eu quelques changements dans sa pratique ces dernières années. "Je ne vais pas m’interdire de parler de ces sujets. Mais je pèse chaque mot. On choisit plus ces mots. On choisit sans doute différemment des documents, c’est absolument certain."

Parce que l’enseignante sait aussi que dans son collège de Graulhet, en éducation prioritaire, ces élèves sont parfois perdus dans les informations vu ici ou là, "à la télévision, sur les réseaux sociaux". Et c’était le cas après la mort de Samuel Paty. "Il y avait des élèves qui étaient touchés parce que l’assassin de Samuel Paty se revendiquait de la religion musulmane. Et certains ont été heurtés. Et on se retrouve avec des conflits de loyauté pour certains élèves."

Le moment de recueillement en classe

Quant au moment de recueillement vendredi Véronique Garrigues regrette de devoir encore une fois le gérer seule, face aux élèves dans sa classe. Elle pense qu’elle fera comme elle a fait il y a un an. "J’ai laissé les élèves parler, poser les questions qu’ils voulaient" dit-elle. Mais elle estime que continuer à faire cours serait aussi peut-être le meilleur moyen de rendre hommage à Samuel Paty, l’enseignant.

Véronique Garrigues est adhérente à l'APHG. L’ Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie, porté par des professeurs, a cette année initié le Prix Samuel Paty qui souhaite rendre hommage à l’enseignant assassiné le 16 octobre 2020. D’abord proposé aux élèves de collège et à leurs enseignants autour d’un thème annuel articulé aux programmes d’EMC, ce prix a pour ambition de favoriser la cohésion et la coopération grâce à un projet de classe, à partir de la rentrée scolaire 2021. Le thème cette année : Sommes-nous toujours libres de nous exprimer ?

