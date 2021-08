Un an après l'explosion à Beyrouth, les Libanais drômois toujours inquiets pour leurs proches

Un an après l'explosion dans le port de Beyrouth qui a fait plus de 200 morts et 6500 blessés, les plaies ne sont pas refermées dans la communauté libanaise de Valence. Ses membres continuent de se mobiliser pour aider les rescapés de la catastrophe.

Il y a un an, jour pour jour, la ville de Beyrouth au Liban prenait des airs de scène de guerre. Une immense explosion dans le port fait plus de 200 morts, 6 500 blessés et rase des quartiers entiers de la capitale.

Depuis, c'est de pire en pire : le pays est pris dans une spirale de crises politique, économique et sanitaire. Beaucoup de sinistrés ne sont toujours pas relogés, les rescapés sont démunis. A Valence, la communauté libanaise est très présente, et ses membres s'inquiètent de plus en plus pour leurs amis et leurs familles.

"On n'arrive pas à les aider !"

Sur la terrasse du café Samy, lieu de rendez-vous des valentinois d'origine libanaise, Arsen n'en peut plus de se sentir impuissant : "Tout a changé, mais en pire. Les gens sombrent dans la pauvreté. On va en marche arrière, et on se sent impuissants, on n'arrive pas à les aider."

Quelques tables plus loin, Pascal a le mal du pays. Il n'a pas vu sa ville natale depuis deux ans, car la capitale libanaise est en si mauvais état que son propre frère ne veut plus qu'il y vienne. "Je l'ai au téléphone une fois par semaine, il me dit : ne vient pas, raconte-il. "Il me dit que c'est trop dur, il n'y a plus de travail, c'est impossible de retirer de l'argent à la banque." Et il poursuit :

ils ont à peine de quoi manger

Lui aussi désespère de ne rien pouvoir faire : "J'envoie de l'argent, mais ça change quoi ? Ce n'est pas ça la solution. Nous, on a les mains liées, on ne peut rien faire."

Nouvelles collectes prévues

Tout au long de l'année, l'association valentinoise Val'Liban a multiplié les appels aux dons. Plus de 10 tonnes d'aide humanitaire sont deja parties vers Beyrouth. Mais un an après, le président de l'associaiton, Maurice Nader, constate que c'est toujours de produits de première nécessité dont le pays a besoin : "Il faut des médicaments, de la nourriture pour bébés, des prothèses, des produits d'hygiène..." Val'Liban compte organiser une nouvelle collecte dès la rentrée.

L'aide d'urgence reste d'actualité, et Maurice Nader fait tout pour envoyer un maximum de don dans son pays : "Moi, j'ai envie d'y retourner. Mais je me dis que l'argent du billet, je peux plutôt le donner à ceux qui en ont besoin. Je préfère sacrifier mon voyage", confie-t-il.

