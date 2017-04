Un an après la loi d'abolition de la prostitution, quel bilan en Alsace ?

Le 13 avril 2016 était votée la loi d'abolition de la prostitution, pénalisant le client, offrant une reconversion aux prostituées et soutenue par plusieurs associations dont le Nid, qui organise un rassemblement ce jeudi à Strasbourg et qui déplore que la loi ne soit pas encore appliquée en Alsace.

Il y a un an jour pour jour, la loi d'abolition de la prostitution était adoptée, une loi saluée par un grand nombre d'associations, dont Osez le féminisme et le mouvement du Nid, qui organisent un rassemblement à 14h ce jeudi à Strasbourg. Les grands axes du texte sont les suivants : abroger le délit de racolage, prévoir des peines allant jusqu'à 1.500 euros d'amende pour le client et une aide à la reconversion pour les prostituées.

Pour Isabelle Collot, permanente départementale du mouvement du Nid du Bas-Rhin, il faut passer à la vitesse supérieure quant à l'application de la loi :

Un an après son adoption, elle n'est toujours pas appliquée en Alsace. Quand on va à la rencontre des prostituées, certaines nous balancent 'cette loi menace notre business' et on se rend compte qu'elles sont à peine au courant du volet 'reconversion'.

Pour Isabelle Collot, cette loi est une avancée majeure, même si elle décriée par certaines prostituées qui affirment que leurs revenus ont fondu :

Le Strass milite pour un droit à disposer de son corps, pour nous, ce n'est pas une liberté que de se prostituer, nous avons deux conceptions totalement différentes et nous sommes satisfaits de cette loi car elle interroge ces rapports de pouvoir, à partir du moment où on introduit de l'argent dans un rapport sexuel, c'est un rapport de domination. Nous sommes farouchement opposés à ça.

Pénaliser le client : la bonne solution ?

Côté trottoir, on n'a pas forcément un discours aussi tranché : Mickaela est une ancienne prostituée aidée par le mouvement du Nid. Toute menue dans son jogging noir, elle a 43 ans, elle en paraît 10 de moins. Mickaela s'est prostituée à Strasbourg pendant un an et demi jusqu'en 2015 :

C'est un travesti qui m'a aidée et m'a fait découvrir l'association, depuis je suis une fidèle du Nid.

Elle est devenue prostituée à cause de son compagnon de l'époque, "par amour en fait, l'amour rend aveugle". Sur le principe, la jeune femme est d'accord avec cette loi :

Je suis contre la prostitution et favorable à son abolition !

Pourtant, elle en est consciente : certaines préfèrent faire le trottoir plutôt qu'un boulot de caissière "parce qu'elles gagnent mieux leur vie comme ça je sais". Abolir le délit de racolage c'est très bien mais Mickaela est plus mitigée concernant les amendes aux clients :

Avoir recours aux services d'une prostituée... Ce n'est pas forcément de leur faute, aux clients. Peut-être il y a d'autres solutions que la pénalisation du client...

Le problème en Alsace, c'est que les aides aux reconversions prévues par la loi ne sont pas encore appliquées. Pour l'heure, c'est le Nid qui assiste Mickaela pour se trouver un toit et entreprendre une formation.