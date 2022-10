Un an après la mort d'un jeune sur la route, ses proches organisent un rassemblement en Dordogne

Le 16 juillet 2021, Mathieu est tué dans un accident de la route. Le jeune habitant de Saint-Félix-de-Villadeix de 21 ans est percuté sur son scooter par un automobiliste qui roule trop vite et qui est en état d'ivresse sur la nationale 21 près de Lamonzie-Montastruc. Un peu plus d'un an après, Pauline Cuvelier la petite amie de Mathieu et les proches du jeune homme ont créé l'association "Action pour Mathieu" et leur premier Rassolidaire. Il s'agit de réunir des motards pour rendre hommage à Mathieu et dans le même temps pour les sensibiliser aux dangers de la route. Le premier rassemblement est prévu ce dimanche de 14h à 18h sur la plaine de Picquecailloux à Bergerac en lien avec la ville de Bergerac et la préfecture. Des ateliers, des animations et des débats sont prévus durant l'après midi.

Une association pour sensibiliser le public et notamment les jeunes

Pauline Cuvelier estime "que comme tout passionné, on reste passionné et on ne devrait pas se priver de quelque chose qu'on aime parce que d'autres personnes ne font pas attention à nous". La jeune femme explique que très souvent les motards n'ont pas conscience que le danger "arrive aussi d'en face". Il s'agit "d'une action de prévention et de sensibilisation sans les réprimander et sans leur faire croire qu'on est aussi sur leur dos".

L'association créée par Pauline Cuvelier et les proches de Mathieu s'est donnée pour mission de sensibiliser aux dangers de la route et notamment pour les jeunes pilotes. Elle accompagne aussi les victimes blessées dans un accident et les familles endeuillées.

L'automobiliste qui a mortellement percuté Mathieu sera jugé le 25 octobre prochain devant le tribunal correctionnel de Bergerac pour homicide volontaire aggravé.