Un an après la mort de Bernard Tapie, les supporters veulent un lieu en son nom, près du Vélodrome

Un an après la mort de Bernard Tapie, les Marseillais ne l’oublient pas. Ils sont des centaines, chaque mois, à se rendre sur sa tombe, au cimetière de Mazargues, non loin du stade Vélodrome.

C’est ici que repose l’ancien président de l’OM, décédé il y a un an, le 3 octobre 2021, à l'âge de 78 ans. C'est ici aussi que Géraldine, qui habite dans le quartier, vient régulièrement sur son temps libre pour prendre soin de la tombe de Bernard Tapie : "J'arrose les plantes, je jette les fleurs séchées ou abîmées (...) et je ne suis pas la seule !". Géraldine voit régulièrement un ancien paysagiste à la retraite qui prend soin du mimosa à proximité.

Ce rituel de Géraldine dure une demie-heure, "le temps d'un petit bonjour (...) c'est mon petit hommage pour lui dire merci de nous avoir fait rêver et vibrer. C'est le Boss, je ne l'abandonne pas". A force d'être ici, la fidèle a rencontré la famille Tapie, comme Dominique, son épouse : "Elle m'a remerciée et s'est jetée dans mes bras pour me faire la bise ! C'est un geste amical qui m'a rendue fière".

"C'est le Boss, je ne l'abandonne pas" - Géraldine, qui entretient régulièrement la tombe de Bernard Tapie à Mazargues

Plusieurs fois par semaine, des anonymes viennent au cimetière de Mazargues et cherchent la tombe de Bernard Tapie. Souvent, Géraldine est là pour les guider : "Il y a même des gens du Nord de la France. Il y a quinze jours j'ai même vu un Parisien !", raconte t-elle dans un sourire.

Jean-Pierre fait partie de ceux qui viennent rendre un hommage à Bernard Tapie. Ce jour-là, il vient pour la première fois : "Quand il a été président, on était les meilleurs : merci".

Un engouement que constate aussi Nicole, la fleuriste installée tout près du cimetière de Mazargues : "Ce sont souvent des fleurs blanches et on leur met un petit ruban bleu".

"On veut que Tapie qui a donné du bonheur aux Marseillais ait un endroit à son nom près du stade"-Christophe, membre du groupe de supporters de la Vieille Garde

Sur la tombe du Boss, on trouve les deux plaques déposées par des groupes de supporters de l'OM : "Notre Boss à jamais" ou "Tu resteras éternellement le Boss". Des supporters qui voudraient aujourd'hui que l'hommage ne s'arrête pas aux grilles du cimetière de Mazargues. Christophe, membre de la Vieille Garde, composée de fondateurs des Ultras, souhaite que le nom de Bernard Tapie reste inscrit dans Marseille : "On veut que Tapie qui a donné du bonheur aux Marseillais ait un endroit à son nom près du stade (...) par exemple le rond-point du Prado ou une place Bernard Tapie. Il faudrait que ça avance".

Le dossier est désormais entre les mains des politiques. Des discussions sont en cours avec la famille de l'homme d'affaires. A la mairie, on explique que "ce projet avance".