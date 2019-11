Un an de gilets jaunes : France Bleu Béarn a retrouvé le gilet jaune solitaire, filmé par sa femme

Pau, France

Il y a un an commençait la mobilisation des gilets jaunes, un mouvement sans précédent. Une mobilisation massive, longue, et en dehors des partis et des syndicats. Un moment de tension dans la vie publique. Et puis le 24 novembre, il y a eu cette vidéo qui a fait plus de quatre millions de vues sur internet : Corinne en plein fou rire filme son mari qui manifeste seul à rond point de Serres-Castet (près de Pau). Un vrai moment de détente au plus fort du mouvement. Un an après nous avons retrouvé Corinne et Jean-Luc. Et ils en rigolent ensemble comme en témoigne la vidéo ci dessous.

Regardez à nouveau l'irrésistible vidéo de Corinne

à lire aussi CARTE - France Bleu pose 44 regards sur une année de gilets jaunes