Un an après le confinement : un directeur d'école de Toulon replonge dans ses souvenirs

17 mars 2020 - 17 mars 2021 : un an de coronavirus. France Bleu vous propose de replonger dans cette période où nos vies ont basculé à travers les témoignages de héros du quotidien. Comme Philippe Beauné, directeur de l'école Rivière Neuve 2 dans les quartiers Ouest de Toulon (Var). A 64 ans et après 45 ans de carrière - dont 30 en tant que directeur de l'école RN2 -, cet enseignant de CM2 a dû renouveler ses méthodes pédagogiques pour garder le contact avec ses 25 élèves.

"Ma première préoccupation a été de savoir comment j'allais m'organiser pour que les élèves puissent _travailler dès le premier jour_. J'ai passé le week-end à réfléchir... Le lundi, on a commencé à tâtons... et, au fur et à mesure, on a réussi à faire une "bonne école à distance" grâce à l'implication des élèves et de leurs parents" explique d'emblée Philippe Beauné, connu de ses élèves pour son exigence et son amour du travail bien fait.

Une centaine de mails par jour ?

Tous les jours en fin d'après-midi, les parents pouvaient donc trouver, sur le site internet de l'école, les leçons et devoirs pour le lendemain et les corrigés des leçons du jour. Les enfants, eux, devaient renvoyer leur travail le lendemain avant 16 heures. "Je n'ai pas compté le nombre de mails reçus par jour... mais c'était sûrement plus de 100" raconte dans un éclat de rire l'enseignant. "Les parents m'écrivaient ou me téléphonaient aussi lorsqu'ils rencontraient des difficultés sur une leçon. Pendant cette période, la communication a été permanente avec les élèves et leurs familles" précise Philippe Beauné.

Mais comme dans de nombreuses écoles de France, le concept d'école à distance s'est vite heurté au manque d'équipements informatiques de certains élèves. Le directeur a donc créé "une armoire à devoirs" dans le hall de l'école pour ceux qui n'avaient pas d'imprimante : "J'ouvrais l'école tous les soirs. Les parents pouvaient passer entre 18 et 20 heures pour venir chercher le travail du lendemain et les corrigés de la veille. Cette navette a existé jusqu'à la reprise complète de l'école".

Une chaîne YouTube pour les CM2

L'engagement du directeur pour assurer la continuité pédagogique ne s'arrête pas là : un mois après le début du confinement, il crée une chaîne YouTube pour ses élèves de CM2. Il poste, souvent plusieurs fois par jour, des vidéos sur les médiatrices, les fractions ou sur la place du sujet dans une phrase.

"J'ai créé une potence pour installer mon appareil photo et filmer mes leçons. Au début, c'était beaucoup de travail. Je devais souvent recommencer. Je finissais à 21 heures le soir. Mais l'avantage des vidéos, c'est que les enfants pouvaient mettre sur pause, revenir en arrière ou la revoir s'il n'avait pas compris une notion" explique celui qui prendra sa retraite en juin 2022 avec la satisfaction d'avoir bouclé, malgré le confinement, le programme de CM2. "Les élèves ont tous beaucoup travaillé. _Aucun n'a décroché_. Je salue leur très grande implication... et bien-sûr celle de leurs parents" conclue dans un clin d’œil le directeur.