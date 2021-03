Un an après le confinement, la famille "Barassou" en Gironde : "Si on a pu faire rigoler des gens, c'est top"

Il y a un an, le coronavirus a contraint les Français à se confiner chez eux. Nous avons tous rencontré des personnes qui se sont mobilisées durant cette période. Ce sont les héros de nos territoires. Ce mercredi 17 mars, France Bleu Gironde vous raconte l'histoire de la famille "Barassou".

Une visite déjantée du Louvre, une parodie de la Reine des neiges, des recettes de cuisine façon Cyril Lignac, un safari en Afrique du Sud : pendant les 50 jours de confinement du printemps 2020, la famille "Barassou" s'est mise en scène dans une série de vidéos humoristiques postées sur les réseaux sociaux. Un an après, ce mercredi, à l'occasion de la journée spéciale de France Bleu "2020-2021 : 12 mois avec le coronavirus qui ont changé nos vies", nous sommes allés prendre des nouvelles de Pierre, Vanessa et leurs deux enfants, Rose et Antoine, dans leur maison de Villenave-d'Ornon, en Gironde.

Entre enfants et télétravail

Les enfants ont grandi, les parents ont repris le travail et les perruques multicolores sont rangées dans un grand carton à l'étage. Au printemps dernier, les deux parents se sont relayés entre télétravail et enfants. "C'était très sportif parce que les enfants, ça pleure, ça crie, ça chante... mais on a survécu" sourit Vanessa. Ont-ils le sentiment d'avoir été des héros "Pas du tout des héros" répond Pierre, "avec le recul, on se dit que si on a pu faire rigoler des gens dans cette période compliquée, c'est top." "Ce sont les professionnels de la santé pour moi, qui sont de vrais héros. Et il y a aussi les auxiliaires de vie, les aides à domicile, etc." ajoute Vanessa.

Pour la famille "Barassou", ce qu'il faut retenir de cette période, "c'est qu'on a fait du bien à certaines personnes mais ils nous en ont fait énormément aussi. Tous les gentils messages reçus nous ont aidés à passer le confinement beaucoup mieux." Les deux parents n'ont pas l'intention d'embrasser une carrière d'influenceurs mais ils nourrissent toujours les réseaux sociaux. Vous pouvez les retrouver sur Instagram avec le compte @pigatss de Vanessa et celui qu'elle vient de lancer, @la_viedema_mere.