Un an après le confinement, le collectif bordelais #PourEux a distribué 10 000 repas aux sans-abri

C'était il y a un an, le 17 mars 2020. Tous, nous étions confinés, et voyons nos vies changer radicalement. De ces 365 jours marqués par le Covid-19, sont aussi ressorties des initiatives positives. France Bleu a rencontré le collectif #PourEux, qui a, depuis, distribué 10 000 repas aux sans-abris.

Dimanche, 11 heures. Dans le centre-ville de Bordeaux. Laëtitia, qui vient d’enfourcher son vélo, a rendez-vous devant le restaurant El Taco del Diablo. L’attend la gérante, Virginie, qui lui remet deux repas chauds, des burritos, qu’elle a préparé en plus des commandes à emporter de ses clients. Laëtitia les met alors dans les sacoches de son vélo, même pas électrique. Juste avant, elle a pris une petite photo-souvenir. Ces gestes, les deux femmes les accomplissent depuis un an environ, depuis qu’elles participent au collectif bordelais #PourEux, Virginie comme "cuistote" et Laëittia comme "rideuse" à vélo.

Peut-être la chose qui a le plus de sens dans ma vie aujourd'hui

La quarantaine de livreurs du collectif distribue "entre 40 à 50 repas par jour", explique Laëitita, l’une des livreuses les plus actives. Malgré deux crevaisons en deux jours, elle accomplit, "sur des grosses tournées, une trentaine de kilomètres sur son vélo". Tout cela cinq à six jours par semaine. Une reconversion inattendue pour cette guide dans le domaine de l’œnologie. "C'est peut-être la chose qui a le plus de sens dans ma vie aujourd'hui", témoigne-t-elle. "C'est quelque chose de très fort. C'est inimaginable ce que les gens peuvent vous apporter quand ils vous remercient et la façon dont ça vous remplit".

Un premier arrêt au restaurant "El Taco del Diablo" © Radio France - Thomas Coignac

Après le taco, et un arrêt pas très loin à la boulangerie Paul Merry, une barre symbolique est franchie. Dans les sacoches de Laëtita, se trouve le 10 000e repas distribué par le collectif. "Ça nous rend vraiment super heureux. Quand le mouvement a été créé, on ne pensait pas qu'on arrivera un jour à ce chiffre-là", dit-elle en reprenant son souffle, sur la route de Mérignac, où attend Hervé.

Avec une photo souvenir entre Virginie, la gérante, et Laëtitia, qui va livrer ses repas. © Radio France - Thomas Coignac

Parce que #PourEux, c’est aussi ça. Des particuliers, qui ont envie de mettre la main à la pâte, ou à la poêle pour aider les plus démunis. Depuis le premier confinement, tous les dimanches, Hervé cuisine deux repas, qu’il donne aux cyclistes de #PourEux. Et Hervé y tient, ce qu’il cuisine pour les sans-abris, c’est aussi son repas du dimanche soir, il mange la même chose que les gens qu’il aide. Aujourd’hui, c’est tagliatelles au saumon. Bio, comme d’habitude. Et grâce aux photos que publie le collectif sur les réseaux sociaux, Hervé est désormais reconnu parfois, par les personnes qui le complimentent, dans la rue, sur le repas qu’elles ont reçus.

A Mérignac Hervé s'st mis à la cuisine tous les dimanches pour le collectif. © Radio France - Thomas Coignac

Dans la poche, Hervé ne met pas que de la nourriture. Aujourd’hui, ce sont des k-ways, étrangement floqués "I love Alsace", un kit sanitaire avec masques et lingettes désinfectantes, de la pâtée pour chien, et des protections menstruelles, qui feront le bonheur de Many, rue Sainte-Catherine. "C'est ce qui nous manque le plus, parce que c’est ce qui coûte le plus cher. Ça fait plaisir de voir des personnes qui pensent à ça", se réjouit la jeune femme, qui travaille dans les vignes la semaine.

Tagliatelles au saumon, au menu chez Hervé. Un repas qu'il mangera aussi le soir, il y tient. © Radio France - Thomas Coignac

Depuis le temps, le collectif commence à connaître le coin, et les personnes qu’elle aide régulièrement. Devant un supermarché de Mérignac, lorsque les trois cyclistes s’arrêtent, on blague, on s’appelle par son prénom. Bonnet sur la tête, un des sans-abris relève. "Ils ont toujours le sourire. Ça, c'est bien. Je les ai connus la première fois au premier confinement. C’est magnifique, ce qu’ils font". Dans ce groupe, certains aidés sont devenus aidants. Et ont enfourché le vélo pour participer à des tournées.

Alors, un an et 10 000 repas plus tard, Laëtitia n’en revient toujours pas. "On pensait que l’aventure durerait peut-être jusqu'à la fin du confinement. Et puis voilà, ça fait un an et on est encore là". Et si les contraintes sanitaires s’allègent, que le Covid-19 s’éloigne, la précarité restera. Et #PourEux aussi, promet Laëtitia. "C’est l'objectif, en fait, que ça continue jusqu'à ce qu'il y en ait plus besoin".