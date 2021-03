Il y a un an, l'épidémie de Covid-19 contraignait le gouvernement à confiner le pays. Une France au ralenti, même si des milliers de salariés ont continué à travailler. Les soignants en première ligne, mais aussi tous les héros anonymes de la guerre sanitaire comme les hôtes de caisse.

Un an après le confinement : Yacine caissier, "J'ai vu mes collègues tomber, c'était une hécatombe"

Des panneaux de protection entre clients et caissières par exemple dans cet hyper Carrefour

Il y a un an, le 17 mars 2020, le pays tout entier se confine pour près de deux mois. Conséquence du Covid-19 apparu quatre mois plus tôt en Chine. En France comme ailleurs, l'épidémie devient vite incontrôlable et menace de noyer les hôpitaux.

17 mars 2020 - 17 mars 2021 : un an de coronavirus. France Bleu vous propose, de replonger dans cette période où nos vies ont basculé. A travers les témoignages de héros du quotidien. Des anonymes, femmes, hommes, dont les métiers, souvent déconsidérés, sont apparus comme essentiels à notre survie.

C'est le cas par exemple des caissières et caissiers de supermarché. Les hôtes de caisse comme on les appelle dans l'entreprise.

France Bleu a rencontré Yacine, 23 ans, caissier depuis trois ans à Carrefour Grand Littoral à Marseille.

Yacine, caissier à Carrefour Grand Littoral a eu le Covid-19 comme la plupart de ses collègues de travail. Copier

Comme un traumatisme, Yacine est hanté par le souvenir de cette époque très incertaine où il voit la majorité de ses collègues de travail, sans masque ni protection, tomber malade. "Un par un, j'ai vu mes collègues tomber, attraper cette maladie, raconte le jeune marseillais à France Bleu Provence. J'apprenais le lundi, tant de personnes l'a eu, le mardi pareil, puis le mercredi, chaque jour il y avait de nouveaux cas. La ligne de caisses partait en fumée de jour en jour, c'était une hécatombe".

"Il n'y a aucun nouveau regard porté sur nous. C'est dur ce manque de reconnaissance" - Yacine, caissier à Carrefour

Yacine finit lui aussi par attraper le virus et le transmettre à son entourage. "C'était vraiment une période très difficile", confie celui qui mène en parallèle de son travail de caissier, des études en licence d'économie.

Un an après le confinement, les conditions de travail des caissiers restent souvent précaires, malgré les masques, les plexiglas et la prime Macron versée en fin d'année dernière.

Le regard de la société s'est vite détourné. "Je trouve qu'il n'y a aucun nouveau regard porté sur nous. C'est dur ce manque de reconnaissance des clients, du peuple, regrette Yacine. Pourtant pour lui, pas de doutes, les personnels de la grande distribution sont des héros, que ce soit les caissiers, les rayonnistes, ce sont vraiment des héros".