Un an après le début du mouvement, les gilets jaunes de Tours espèrent remobiliser les troupes

Samedi 16 novembre le mouvement des gilets jaunes aura un an. Une vingtaine de manifestants continuent de se mobiliser place Jean Jaurès à Tours tous les samedis pour dire non à la politique du gouvernement.

Tours, France

Il y a un an presque jours pour jours le 17 novembre 2018, jusque 40 sites et 1500 tourangeaux participaient à la première manifestation des gilets jaunes. Dans le centre-ville de Tours, une centaine de personnes étaient place Jean Jaurès face aux policiers.

Ce n'était que le début car pendant des mois des centaines voire des milliers de manifestants se sont retrouvés à Tours ou sur les ronds-points du département pour montrer leur opposition à la politique du gouvernement actuel et à Emmanuel Macron. Des rassemblements qui se sont terminés souvent dans la violence avec des heurts avec les forces de l'ordre.

Un an plus tard, une vingtaine d'irréductibles gilets jaunes continuent de se mobiliser place Jean Jaurès tous les samedis. Ils attendent beaucoup de l'anniversaire des un an du mouvement et espèrent une manifestation importante samedi 16 novembre.

Le 16 novembre 2019 des gilets jaunes de Tours fêteront les un an du mouvement © Radio France - Manon Derdevet

Ils s'appellent Jacques, Daniel, Yannick ou encore Sylvain. Chaque samedi ils enfilent leur chasuble jaune fluo pour se retrouver place Jean Jaurès à Tours. Un rituel qui a un an et qui selon Jacques n'a pas porté ses fruits. "Les gens sont toujours aussi pauvres, ça n'a rien changé et c'est pour ça que nous sommes encore là" explique, le tourangeau décu. Mais il relativise : "ça a servi quand même a mobiliser les troupes, il y a eu quelques mesurettes prises mais c'est minime".

"On se fait écraser et ils ne s'en aperçoivent pas !"

Même constat pour Pierre. Ici tout le monde l'appelle Papy et pour cause, il a 90 ans. "On est pas assez nombreux ! Les gens ne sont pas conscients de ce qu'il se passe ! On se fait écraser et ils ne s'en aperçoivent pas ! Les gens ne sont pas assez motivés", s'exclame-t-il. Il appelle à un "grand grand rassemblement" car il l'assure "plus on est nombreux, plus on sera puissants".

"Cela peut permettre à certains et certaines de se dire "c'est le moment de revenir dans la rue"

Sylvain Fauvinet aussi sera là. Ce militant NPA et gilets jaunes depuis le début en est persuadé, les gilets vont encore se faire entendre. "Le fait que l'on fête les un an, cela peut permettre à certains et certaines de se dire "c'est le moment de revenir dans la rue". Je pense que ce sera un bon signal." espère-t-il. Puis il poursuit : "ce mouvement je pense qu'il a participé à réouvrir des imaginaires pour celles et ceux qui pensent que ce monde est injuste."

Des injustices que ces gilets tourangeaux comptent bien continuer à dénoncer. Ils prévoient déjà de passer Noël ensemble à Tours et avant ça de participer à une grande grève le 5 décembre prochain.