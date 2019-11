Un an après le début du mouvement, les gilets jaunes se relancent dans rues de nombreuses villes de France ce samedi. Ils espèrent remobiliser les troupes, alors que les manifestations seront très encadrées dans de nombreuses villes, notamment à Paris.

Un an après le début du mouvement, les gilets jaunes espèrent remobiliser ce samedi

Les gilets jaunes parviendront-ils à remobiliser leurs troupes ce samedi ? C'est en tout cas ce qu'espèrent les manifestants, qui appellent à des rassemblements dans de nombreuses villes du pays. Mais un an après le début du mouvement, le 17 novembre 2018, le mouvement s'est essoufflé au fil des mois. Ce samedi, les autorités s'attendent à des manifestations potentiellement tendues dans plusieurs villes.

à lire aussi CARTE - France Bleu pose 44 regards sur une année de gilets jaunes

Quelle mobilisation ce samedi ?

Beaucoup espèrent un regain ce week-end, notamment dans la capitale. Les manifestations parisiennes devraient être plus fournies que ces derniers mois, quand les gilets jaunes ne parvenaient plus vraiment à mobiliser, mais les autorités ne s'attendent pas à des rassemblements aussi importants que lors du pic du mouvement.

Plus de 200 actions, du simple tractage à la manifestation en passant par l'occupation d'un rond-point, ont été programmées tout le week-end. Le secrétaire d'Etat à l'Intérieur Laurent Nuñez a reconnu vendredi sur France 2 "un intérêt un peu plus marqué" pour cet anniversaire et évoqué "un dispositif adapté" des forces de l'ordre.

Plusieurs villes particulièrement surveillées

Dans plusieurs villes, les autorités s'attendent à des manifestations virulentes ou à des débordements. À Paris, où les gilets jaunes veulent notamment se retrouver sur les Champs-Élysées, les autorités s'attendent à l'afflux de plusieurs milliers de personnes, dont plusieurs centaines de manifestants radicaux. Mais l'avenue leur sera interdite, comme plusieurs zones stratégiques de la capitale.

Les forces de l'ordre seront également particulièrement vigilantes au Puy-en-Velay, où la préfecture avait été incendiée l'an dernier, à Bordeaux, Toulouse, Nantes, Dijon, Besançon et Perpignan.

à lire aussi Manifestations Gilets Jaunes à Paris : les secteurs interdits par la préfecture de Police

Un engagement à réinventer

Alors que les cortèges se sont effilochés et à mesure que les ronds-points ont été évacués, la mobilisation s'est amoindrie. Mais plusieurs gilets jaunes veulent porter leurs revendications d'une autre manière.

Priscillia Ludosky,à l'origine de la pétition contre la hausse des carburants qui a initié le mouvement, s'apprête à lancer son "lobby citoyen", au niveau national et local, "pour faire réagir les élus et leur faire comprendre que les citoyens ont leur mot à dire".

Auteur du manifeste "La ligne jaune", François Boulo a lancé une plateforme qui revendique 27.000 inscrits et vise à mettre sur pied le premier "référendum d'initiative citoyenne" numérique.

Certains espèrent se greffer à d'autres mouvement de contestation. Début novembre, quelques 600 "gilets jaunes" réunis à Montpellier dans leur "Assemblée des assemblées" ont appelé à rejoindre la grève du 5 décembre contre la réforme des retraites.

D'autres, comme Ingrid Levavasseur ou Benjamin Cauchy, seront candidats aux municipales malgré l'échec des listes "jaunes" aux européennes.