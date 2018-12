Un an après le drame de Millas, le programme des cérémonies

Marche blanche, lâché de ballon, messe, minute de silence. Saint-Feliu d’Avall (Pyrénées-Orientales) rend hommage ce vendredi aux six adolescents du village décédés il y a un an dans l’accident de leur bus scolaire.

Millas, France

Avec beaucoup d’appréhension, des centaines d’habitants de Saint-Feliu d’Avall et de Millas s’apprêtent à participer ce vendredi aux cérémonies d’hommage, un an après la mort de six collégiens dans l'accident de leur bus scolaire. « Cette journée est nécessaire, même si nous ne pourrons jamais tourner la page », témoigne le maire de Saint-Feliu, Roger Garrido, qui souhaite une journée « dans la retenue et dans le respect de tous ».

«Nous pensons tous les jours au drame », dit le maire de Saint-Feliu. Copier

La journée d’hommage va se dérouler en plusieurs temps ce vendredi. Certaines cérémonies sont privées, d’autres sont ouvertes au public.

A 10h – Les élèves du collège Christian Bourquin de Millas se rassemblent dans la cour. Lâcher de ballons. ( Cérémonie privée )

) A 11h30 – Les familles de victimes et les élus du conseil municipal se recueillent au Jardin du Souvenir. Inauguration d’une fresque murale et d’un « arbre de vie », une sculpture en métal à six branches, chacune gravée du nom d’un enfant disparu. ( Cérémonie non ouverte au public )

) A 14h – Départ de la marche blanche, depuis le collège de Millas. Tous ceux qui souhaitent rendre hommage aux victimes et aux secours sont invités à participer. Le cortège va parcourir 1,7 kilomètres, jusqu’au lieu de l’accident, mené par 23 enfants portant des roses blanches.

depuis le collège de Millas. Tous ceux qui souhaitent rendre hommage aux victimes et aux secours sont invités à participer. Le cortège va parcourir 1,7 kilomètres, jusqu’au lieu de l’accident, mené par 23 enfants portant des roses blanches. A 16h07 – Minute de silence sur le lieu du drame. Lâcher de ballon. Aucune prise de parole.

A 18h – Messe d’hommage et de recueillement en l’église de Saint-Feliu d’Avall.

« Le plus important, c’est que cette messe soit sobre, en laissant une grande place au silence », indique le curé du village Benoit de Roeck. « Je demande aux paroissiens de venir pour porter ceux qui sont encore dans l’épreuve ».

Benoit de Roeck, curé de Saint-Feliu d'avall Copier

Dans l’attente d’une foule nombreuse, les autorités ont décidé de boucler une partie du centre-ville de Millas. Plus d’une trentaine de rues sont interdites au stationnement ou à la circulation. Pour ceux qui souhaitent participer à la marche blanche, il est conseillé de stationner au parking d’Intermarché, au parking des Arènes, sur le site de l’ancien camping municipal ou dans le secteur de la gare.