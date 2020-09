Il y a un an, le 3 septembre 2019, la secrétaire d'Etat Marlène Schiappa lançait le grenelle contre les violences conjugales. Douze mois plus tard, qu'est-ce qui a changé dans la prise en charge des victimes dans l'Yonne ?

Un an après le grenelle des violences conjugales, la coordination "est plus forte" entre les acteurs icaunais

C'est une semaine marathon pour l'association d'aide aux victimes, l'ADAVIRS, qui inaugure l'ouverture de dix nouvelles permanences dans l'Yonne. La présence des bénévoles est désormais renforcée à Chablis, Ligny-le-Châtel, Avallon ou encore Vermenton. "Comme le département est principalement rural, et qu'on veut être au plus près des victimes, on a développé ces permanences, détaille Marie-Laure Bouart-Desvaux, directrice de l'ADVIRS. L'objectif étant que les victimes, notamment celles de violences conjugales, puissent se renseigner rapidement sur les démarches, leur accès aux droits, sans rencontrer de difficultés de déplacement.

"Une organisation plus efficace"

Toutes ces inaugurations coïncident avec l'anniversaire du grenelle des violences conjugales, lancé le 3 septembre 2019 par la Secrétaire d'Etat chargée de l'égalité hommes-femmes de l'époque, Marlène Schiappa. Depuis, qu'est-ce qui a évolué ? "On a développé les liens avec les partenaires institutionnels, le parquet, les associations ou encore les assistantes sociales, répond Marie-Laure Bouart-Desvaux. Cela a permis aussi la création de liens avec des nouvelles entités, telles que les centres hospitaliers, sur la prise en charge des victimes de violences conjugales, ou encore avec les pompiers, qui nous ont demandé de venir les sensibiliser."

La formation des différents protagonistes, c'est effectivement un axe sur lequel la préfecture de l'Yonne a mis l'accent cette année. "Il va y avoir cet automne trois sessions de formation", confirme la déléguée du préfet au droit des femmes et à l'égalité entre les hommes et les femmes Juliette Rome. Elles sont destinées à différents professionnels qui peuvent se trouver sur le parcours d'une femme victime, à l'image des gendarmes, des policiers, des professionnels de l'éducation ou de la santé. L'enjeu ? "C'est qu'il y ait un apport de connaissances et d'acculturation aux mécanismes de violences", explique Juliette Rome.

Beaucoup de gens sont mobilisés sur cette problématique, mais le manque de moyens est toujours criant" - Martine Berlanas

Tous ces outils ont un impact sur la libération de la parole, selon Martine Berlanas, qui est intervenante sociale de la gendarmerie de l'Yonne. 90% de ses dossiers sont des cas de violences conjugales "Je sens moins de crainte à parler et une plus grande confiance dans les forces de l'ordre ou des professionnels amenés à aider la victime. Cela fait deux ans qu'on voit que le focus est mis sur cette thématique. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a les moyens de bien travailler". Martine Berlanas en est la preuve, puisqu'elle est toute seule à occuper ce poste pour couvrir l'ensemble du département.