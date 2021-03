Un an après le premier confinement, Davina, auxiliaire de vie : "Nous sommes un peu les invisibles"

2020-2021, 12 mois qui nous ont changé. Un an après le début du premier confinement, France Bleu Périgord vous propose une journée spéciale ce mercredi. Nous avons rencontré Davina, 32 ans, auxiliaire de vie en Périgord. Portrait d'une jeune femme en première ligne pendant la crise sanitaire.

Des tâches ménagères, des promenades, des toilettes, la préparation de repas, des activités cognitives : voilà le quotidien de Davina Lachaize, 32 ans, auxiliaire de vie depuis 10 ans dans le secteur de Saint Astier en Dordogne. Tous les jours, elle se déplace sur les routes à la rencontre des bénéficiaires dont elle a la charge : des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de maladie comme le cancer ou Alzheimer. Au début de la crise sanitaire et encore aujourd'hui, Davina est en première ligne : "On a été là pour les rassurer" confie-t-elle. Mais un an après, elle attend davantage de reconnaissance : "On est toujours oubliés."

Un métier "sport"

Comme tous les mercredis, Davina Lachaize s'arrête dans cette ancienne ferme de Saint-Astier, une maison au milieu de vieilles granges. Sa journée elle la commencé un peu avant huit heures et c'est déjà son troisième rendez-vous : "C'est sport, on bouge tout le temps" assure-t-elle en ouvrant le portail de la fermette. Au fond de la cour, elle rentre chez Simone, une Périgourdine de 92 ans. Elle habite ici depuis sept décennies et vit seule aujourd'hui. La vieille dame se débrouille encore très bien notamment pour la toilette mais elle a besoin d'aide pour le ménage de son domicile : "Davina fait la vaisselle, débarrasse la table, elle balaie. Ce matin, il y a du linge à plier, parfois à étendre. Il y a du travail comme dans toutes les maisons sauf que moi je ne tiens pas debout" explique Simone.

Aujourd'hui, la jeune femme dispose d'une heure pour nettoyer chez Simone. Parfois, le temps imparti est plus court et les tâches plus importantes : "Nous avons des interventions de 45 minutes et 45 minutes pour faire une toilette... L'écoute dans tout ça ? Nos anciens ont besoin de parler."

Le reportage de France Bleu Périgord avec Davina et Simone Copier

Ce jour-là, Davina finira son service à 19h30 et l'avoue "c'est fatigant", mais la journée n'est pas terminée il faudra encore s'occuper de ses deux enfants : "Il sera 21h30 quand je m'assiérai sur mon canapé".

"Nous avons toujours été oubliés"

"Cela ne paye pas pour le travail que c'est ! Moi je ne l'aurai pas fait" assure Simone, assise sur sa chaise. La vieille dame reconnait un manque de reconnaissance. Elle fait un parallèle avec son ancien métier, agricultrice. A l'époque, elle distribuait le lait à vélo dans la commune. Davina et tous les autres aides à domicile veulent être reconnus à leur juste valeur après cette crise sanitaire : "Nous sommes un peu les invisibles. On a été là pour les rassurer, nous avons été un soutien. Nous ce que l'on souhaite c'est une augmentation de salaire ! ".

Aujourd'hui, le salaire moyen est de 900 euros net par mois. "Cela fait un an que nous sommes dans la crise, et ça ne vient toujours pas ! Est-ce qu'ils [les membres du gouvernement, ndlr] sont au courant de ce qu'il se passe ? On travaille du 1er janvier au 31 décembre ! Une prime c'est bien mais on veut une hausse de salaire" s'agace-t-elle. Des aides à domicile qui sont également d'astreinte le week-end et les jours fériés.

C'est une vocation mais si je veux être bien payée, je dois quitter ce domaine - Davina

Les aides à domicile doivent aussi utiliser leur propre véhicule : "On fait l'entretien mais les pauvres voitures elles prennent beaucoup". Même si l'AASE (Association Action Solidarité Entraide), la structure dont elle dépend, peut prêter une voiture de temps en temps, Davina aimerait qu'on lui fournisse une vraie voiture de service.

Un an après le début de la crise, quel souvenir ?

Il y a un an, les aides à domicile se sont retrouvés en première ligne face à la Covid-19. C'est le manque de matériel qui s'est surtout fait ressentir : "On était oubliés. C'était très compliqué. C'est ma direction qui s'est démenée pour que l'on ait des masques, des blouses, des gants. Nous avons réussi à gérer la crise sur le terrain. Pendant, cette crise là où ils étaient très stressés, les bénéficiaires étaient contents que l'on soit là" se rappelle-t-elle. Et elle ajoute :"Si on me dit, tu es une héroïne de la crise, je réponds oui. Nos anciens avaient besoin de nous et ils ont encore besoin de nous".