Un an après le premier confinement : "Je veux serrer mon petit-fils sur mon cœur" témoigne Paule, 83 ans

Nous vous posions la question ce mercredi sur l'antenne de France Bleu Périgord : qu'est-ce qui vous manque le plus depuis un an ? Paule, 83 ans, habite Marnac. Elle n'a pas hésité à nous appeler pour témoigner. "Ce qui me manque le plus c'est de serrer mon petit-fils dans mes bras" confie-t-elle.

"Pour moi qui suis une mamie très seule, ce qui me manque le plus, c'est de serrer dans mes bras mon petit-fils" confie Paule, émue, ce mercredi matin sur l'antenne de France Bleu Périgord. "Le serrer sur mon cœur, l'embrasser" poursuit-elle. Depuis un an maintenant et le début du premier confinement, cette auditrice fidèle de la radio voit peu son petit-fils de 14 ans et ne l'embrasse plus du tout, un crève-cœur : "C'est horrible pour une mamie."

Ecoutez ou réécoutez le témoignage de Paule Copier

Quand je le vois, vous n'imaginez pas la torture de ne pas pouvoir le prendre dans mes bras - Paule

Et cette situation peine toute la famille : "Même lui me dit : « Mamie j'ai tellement envie de te faire des bisous. »"

Un cadeau original pour la fêtes des grand-mères

Pour la fêtes des grands-mères, Paule a eu la chance de voir son petit-fils Noah venu du Lot-et-Garonne : "Il m'a offert un panier de fleurs et de l'autre côté, il y avait de la confiture de bisous !" s'amuse Paule "Cela m'a donné la larme à l’œil car les bisous d'un enfant, vous ne pouvez pas savoir à quel point cela compte pour une mamie."