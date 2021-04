Un an après le premier confinement, le 1er Mai renoue avec la tradition du muguet

Il y a un an en plein Covid-19, le 1er Mai était confiné, sans fleuriste et sans muguet. Cette année, la Fête du Travail renoue avec la tradition. Les fleuristes sont ouverts et la célèbre fleur blanche à clochettes est d'une qualité exceptionnelle.

Le joli mois de mai, ses ponts, ses jours fériés, ses défilés et son muguet offert le 1er Mai. La petite fleur blanche aux clochettes est un symbole de bonheur et un porte-chance. Après plus d'un an de Covid, ce 1er Mai représente le début d'une vie plus normale avec en point de mire, un déconfinement en quatre étapes qui commencera lundi 3 mai.

"Cette année le muguet est parfait, avec beaucoup de clochettes, belles, bien blanches" - Monique Cassar, fleuriste depuis 40 ans à Marseille

Après un 1er Mai 2020 confiné, ce 1er Mai redonne le sourire aux fleuristes, ouverts cette fois. Ils comptent bien en profiter à l'image de Monique Cassar dans sa boutique "L'Echoppe bis" du 12e arrondissement de Marseille.

Un muguet exceptionnel, des clients au rendez-vous, les fleuristes ont le sourire. Copier

Où acheter son muguet ? A quel prix ?

En ce 1er Mai, on peut acheter son muguet chez son fleuriste, mais aussi les jardineries et la grande distribution, autorisés par décret du 19 mars. Dans le respect des règles sanitaires. Pas plus de six en boutique notamment. Pour un muguet de qualité, comptez environ 10-12 euros le pot et 5-6 euros les trois brins. Vous pouvez trouver moins cher mais la fleur n'est pas toujours très belle.

Enfin c'est le grand retour de la vente à la sauvette. Tolérée pour les particuliers et les associations. Sous conditions : il est interdit de vendre à moins de 40 mètres d'un professionnel. Le muguet proposé doit être sauvage, sans racine et sans emballage, vendu sans table, ni parasol. Bref pas d'espace de vente improvisé. Sinon vous risquez 300 euros d'amende et une peine très théorique, jusqu'à 6 mois de prison.

Le muguet est offert par tradition le 1er Mai. © Radio France - Fred Chapuis

Dans les Bouches-du-Rhône, il reste 325 fleuristes indépendants. C'est deux fois moins qu'il y a 20 ans. Avec la crise du Covid-19, au moins 15% des boutiques de fleurs pourraient ne pas rouvrir.