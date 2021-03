Il y a un an, juste avant le premier confinement, les restaurants fermaient. Rebelotte depuis cet automne. Que se passe-t-il dans la tête d'un chef étoilé dans de telles circonstances ? Nous avons posé la question à Eric Guérin, celui de la Mare aux Oiseaux en Brière.

Un an après le premier confinement, le chef étoilé Eric Guérin résolument optimiste

C'est une année extrêmement compliquée qui se termine pour les restaurateurs. Il y a un an, juste avant le début du premier confinement, ils étaient contraints de fermer leurs établissements. Rebelotte depuis cette automne, sans date de réouverture pour l'instant. Qu'ont-ils fait pendant tous ces mois ? Comment traversent-ils cette période très délicates ? Nous avons posé la question à Eric Guérin, le chef étoilé de la Mare aux Oiseaux, à Saint-Joachim, en Brière, invité de France Bleu Loire Océan ce mardi.

Après le premier confinement, nous avons fait une saison exceptionnelle

Après plusieurs mois de travaux, le restaurant d'Eric Guérin aurait du rouvrir le 1er avril 2020. Il a du attendre juin pour accueillir de nouveaux ses clients. "Après la fermeture, nous avons fait une saison exceptionnelle", se souvient le chef. "Nous étions complets tous les jours, midi et soir ! On travaillait de 8h à 2h du matin !".

Très peu de vente à emporter

Un rythme fou stoppé brutalement par le deuxième confinement. Depuis, les cuisines de la Mare aux Oiseaux restent silencieuses. Ou presque. "Nous avons fait de la vente à emporter trois week end avant Noël, c'est tout", poursuit Eric Guérin. Difficile pour lui d'imaginer mettre ses plats gastronomiques dans des barquettes en carton pour que ses clients les fassent ensuite réchauffer "comme ils peuvent" à la maison. Pour lui, ça ne colle pas du tout avec l'exigence d'un restaurant étoilé.

On sauvera les meubles si on rouvre avant septembre

Il envisage tout de même de recommencer pour le week end de Pâques, même si faire de la vente à emporter, c'est prendre un risque confie le chef : "si j'ai de nouveau un chiffre d'affaire, je risque de perdre les aides de l'Etat. J'ai 45 employés, j'en ait besoin pour sauver les meubles. Pour ça, il faut aussi qu'on puisse rouvrir avant septembre".

Je m'attends à ce que ce soit la folie

Malgré ce tableau plutôt noir, Eric Guérin est très optimiste pour la suite. "Quand les gens pourront retourner au restaurant, ce sera une libération après la privation. Je m'attends à ce que ce soit la folie ! Le restaurant, ce ne sera plus une cantine mais un lieu d'échanges !"

Mon chef pâtissier, par exemple, a décidé de partir travailler en boutique, pour avoir des horaires qui lui permettent plus facilement d'avoir une vie à côté

Reste à savoir avec qui il pourra repartir. "Avec la fermeture, beaucoup de cuisiniers ont découvert ce que c'est que d'avoir ses soirées et ses week end de libre, de pouvoir les passer en famille. Beaucoup ont décidé d'arrêter la restauration. Mon chef pâtissier, par exemple, a décidé de partir travailler en boutique, pour avoir des horaires qui lui permettent plus facilement d'avoir une vie à côté."

Comme prendre un TGV en marche

Il faudra aussi reprendre le rythme de journées folles après de longs mois d'arrêt. "Ce sera comme prendre un TGV en marche". Eric Guérin se demande aussi quels produits il pourra cuisiner. "Les producteurs n'ont rien planté, ou presque. Si on nous dit 'vous pouvez rouvrir dans 15 jours', ça va être compliqué". Comme ça l'avait déjà été pour la réouverture de juin 2020.

J'ai pris ça comme une chance, un moyen de recharger les batteries

Alors Eric Guérin y travaille. Il se remet doucement dans le bain culinaire et médiatique après une longue pose pendant laquelle il a voyagé, après avoir écrit un livre lors du premier confinement. "Je suis allé au Kenya et en Guadeloupe. "J'ai pris ça comme une chance. Un moyen de s'occuper de soi et de recharger les batteries".