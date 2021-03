Un an après le premier confinement, une matinée avec les Caennais en première ligne pendant la pandémie

Le 17 mars 2020, les rues de Caen se vident, les passants se pressent, et d'un coup le silence dans les rues. C'était il y a un an, au tout début de la pandémie de coronavirus dont on savait encore peu de choses. Pendant le confinement, beaucoup de professions vont continuer de travailler, depuis chez elles ou sur le terrain. Ce mercredi matin, France Bleu Normandie est retourné voir des éboueurs, des passagers du tramway de Caen, un biologiste, des résidents de maison de retraite, une virologue, un directeur d'école, et un patron de bar pour qu'ils racontent "leur" 17 mars de l'an dernier, et celui d'aujourd'hui.

1. Des dessins d'enfants qui ont marqué les éboueurs, "maintenant c'est terminé"

Yann, "ripeur" dans le secteur d'Evrecy, pendant la tournée à six heures du matin mercredi. © Radio France - M. B.

2. Dans les labos d'analyse médicale, "on est passés de 300 à 2500 tests par jour"

Aymar Lecoeur, l'un des directeurs du laboratoire des Carmes à Caen devant les machines qui analysent les tests RT-PCR. © Radio France - M. B.

3. Dans une maison de retraite, un premier confinement "presque joyeux parfois"

L'entrée de la résidence Les Robes d'Airain, à Caen quartier de la Haie Vigné, mercredi matin à l'heure du petit-déjeûner. © Radio France - M. B.

4. Les virologues du CHU de Caen, en mobilisation maximale depuis un an

La cheffe du service de virologie du CHU de Caen, Astrid Vabret, spécialiste des coronavirus. © Radio France - M. B.

5. A l'école du Puits Picard, "ce jour de mars a été une journée de flottement"

Damien Pochon, le directeur de l'école du Puits Picard à Caen mercredi matin devant sa salle de classe. © Radio France - M. B.

6. Le patron du Chef Raide à Caen : "La fermeture à minuit, j'y croyais pas"

Le patron du Chef Raide et ses employés à Caen. © Radio France - Au Chef Raide