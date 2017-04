Un an après, les clients de la prositution ne sont pas verbalisés à Limoges

Un an après l'entrée en vigueur de la loi prévoyant de pénaliser les clients des prostituées, son effet semble très limité à Limoges. La police n'a dressé quasiment aucun procès-verbal pour ce type d'infraction. Non pas qu'il n'y ait pas de clients, mais sa priorité est ailleurs.

Un an après l'entrée en vigueur de la pénalisation des clients des prostituées, le collectif "Abolition 2012" qui défend cette loi estime que 800 clients de prostitué(e)s ont été sanctionnés (de 1500 euros d'amende) en France, un chiffre dont il réjouit ce collectif.

Pas de répression dans les rues de Limoges

Mais cet aspect répressif de la loi n'a que très peu d'effets dans les rues de Limoges, où la police n'a sanctionné quasiment aucune infraction. La principale raison, c'est la difficulté de caractériser l'infraction, à moins d'un hasard au passage d'une patrouille de police ou d'une volonté délibérée de "traquer" le client.

Mais cette volonté, manifestement, la police de Limoges ne l'a pas. D'abord parce qu'elle a d'autres chats à fouetter et qu'elle n'a pas les moyens d'organiser une surveillance systématique des rues ou des parcs de Limoges. Mais surtout, ça n'est pas la priorité. Les forces de l'ordre veulent lutter contre la prostitution par d'autres moyens, plus efficaces à leurs yeux, en s'attaquant notamment aux réseaux de proxénétisme parfois internationaux. D'après nos informations, plusieurs enquêtes sont en cours dans ce domaine.

Les clients ont quand même peur et les prix baissent

Cependant, le Strass - syndicat du travail sexuel - dénonce toujours cette loi. Son porte-parole, Thierry Shaffauser, s'explique : "même si à Limoges, la police ne verbalise pas, il y a quand même un impact car les clients ont quand même peur. Avec moins de clients, le rapport de force s'inverse avec eux et les prix se mettent à baisser". Le syndicat parle donc d'une précarisation et d'une fragilisation des prostituées, obligées d'accepter "des pratiques et des clients que nous refusions jusqu'à maintenant".