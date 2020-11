Un an après, les habitants de Mirepoix attendent un pont pour panser les plaies du village

Il y a un an, le 18 novembre 2019, le pont suspendu de Mirepoix-sur-Tarn s’effondrait. Le drame a fait deux morts. Lisa, une adolescente de 15 ans, qui était avec sa mère dans une voiture. Et le chauffeur d’un camion, un entrepreneur. Ce serait son poids-lourd de plus de 50 tonnes qui a provoqué l’effondrement du pont. L’édifice était interdit aux plus de 19 tonnes.

Très vite, le président du conseil départemental a dit que le pont allait être reconstruit. Georges Méric l’a redit lors d’une visite à Mirepoix-sur-Tarn le 15 septembre dernier. Un projet qui a évidemment été décalé à cause de la crise sanitaire.

Début des travaux aériens en janvier

Mais les travaux vont débuter dans quelques jours avec un échafaudage autour de pont. Et ensuite, il y a aura trois étapes. D’abord on détruit tous les restes aériens du pont : les deux pylônes, et autres suspentes qui sont toujours visibles. Les échafaudages seront installés courant décembre. Début des travaux après Noël. Ensuite, à partir de juillet, quand les eaux du Tarn seront au plus bas, on s’occupe du tablier toujours immergé. Une étape délicate, quasi inédite dans le monde. Il faut former les entreprises, trouver des solutions. Les morceaux du pont doivent être récupérés et entreposés pour les besoins de l’enquête.

Consensus

Et puis enfin seulement début 2022, on pourra commencer les travaux de reconstruction. Au printemps les bureaux d’études doivent proposer cinq projets aux habitants de Mirepoix. Et le but évidemment, c’est qu’ils adhérent, qu'un consensus soit trouvé. Parce que ce pont "c’était une ligne de vie", un lien avec les autres villages, mais aussi un symbole. Ensuite, si tout va bien, dans six ans, le pont de Mirepoix sera reconstruit. Un projet calibré à 10 millions d’euros. 2,6 seront nécessaires pour la déconstruction des restes du pont suspendu.

Les habitants voient ce pont tous les jours et estiment que c'est une "plaie, une blessure." © Radio France - SM

Une ligne de vie

En tout cas, ce pont détruit, pour le village, c’est une blessure quotidienne. "On y pense tous les jours en passant devant. Et c’est le cas de tous les habitants", insiste Michel. Et s’il est impossible de ne pas penser au drame chaque matin c’est qu’il faut faire des grands détours raconte Christophe : "ça me rallonge beaucoup. Ce que je faisais en 3 minutes… il faut dix minutes maintenant." L’autre problème c’est que les voitures ne prennent plus les mêmes rues et certaines sont sous-dimensionnées. La commune doit régler le problème dans les mois à venir avec un nouveau plan de circulation.

Les habitants auront donc à choisir un pont parmi cinq projets présentés par le département. Mais visiblement, les habitants n’ont pas encore d’avis. "Un pont, peu importe lequel. Pour le moment que nous pouvons traverser", explique Yolande. Et d’autres Mirapissiens disent même : "Pourquoi pas un pont suspendu ? A partir du moment où on assure la sécurité." Un pont qui sera donc prêt, au mieux, dans six ans.