Il y a un an, le 17 juillet 2017, ouvrait à Creully-sur-seulles, un CAO ( centre d'accueil et d'orientation ) pour réfugiés. Une centaine de jeunes gens sont ou ont été accueillis dans ce centre du bessin; Des africains ou afghans, aujourd'hui bien acceptés par la population.

L'ancienne maison de retraite devenue C.A.O © Radio France - -Carole Louis-

C'était il y a un an tout juste, le 19 juillet 2017, la préfecture du Calvados ouvrait le centre d'accueil et d'orientation de Creully-sur-seulles. Un centre en fait installé dans l'ancienne maison de retraite de la commune. Un site 7000m2 avec un parc que les réfugiés ont depuis cultivé et où ils ont construit, avec le soutien des écoliers creullois, un poulailler qui chaque matin leur donne une quinzaine d'oeufs.

D'une vingtaine au départ, pour l'essentiel des africains du Soudan ou de l'Erythrée et des afghans, ces réfugiés sont aujourd'hui une soixantaine. Des jeunes pour l'essentiel entre 20 et 30 ans, rejoints depuis quelques jours par cinq familles et leur enfants. "De nouveaux arrivants qui ont eu pour effet d'apaiser les garcons" , explique la directrice du centre Nadia Lazli. Un quotidien pour tous ces réfugiés qui alterne entre cours de français, rédaction de CV sur ordinateur, balades à vélo, ou matchs de football. Ici tout le monde participe :ménage, ou cuisine.

L'un des résidents en cuisine © Radio France - -Carole LOUIS-

les gens ont un autre regard sur l'étranger à Creully

Thierry Ozenne, le maire de Creully-sur-seulles le confirme: les habitants un peu inquiets et hésitants à l'arrivée des migrants sont aujourd'hui rassurés, même s'il faut rester vigilant, rappelle l'élu. Les bénévoles dans cette commune de 2400 habitants sont de plus en plus nombreux à donner de leur temps pour ces jeunes étrangers qui pour la plupart ont fuit leur pays en guerre." Tout le monde s'est enrichi de cette proximité " ajoute Thierry Ozenne.

Thierry Ozenne, le maire de Creully © Radio France - - Carole LOUIS-

Des jeunes qui participent aux tâches sur le site même du CAO mais égallement parfois à l'extérieur comme au jardin nature des Marettes. "C'est très important pour eux, car ils se sentent à leur tour utiles " explique Nadia Lazli, la directrice.

L'alchimie habitants-migrants semble donc avoir bien fonctionné en un an dans cette commune du bessin. 4 de ses jeunes demandeurs d'asile ont obtenu le statut de réfugié.Le plus bel exemple : l'un d'eux a trouvé du travail à la champignonnière de Creully et va très bientôt s'installer chez lui dans son propre logement.