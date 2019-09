Un an après leur évacuation musclée, les anciens zadistes se retrouvent à Kolbsheim

Kolbsheim, France

C'était il y a un an. Le 10 septembre 2018, un peu avant 6h du matin, 500 gendarmes évacuaient la ZAD de Kolbsheim où avaient convergé des opposants au projet de Grand contournement ouest de Strasbourg (GCO), dont de nombreux élus.

Une façon de continuer à se battre

Un an plus tard, des anciens zadistes sont de retour sur place. Cette fois-ci pour organiser un grand festival de dix jours, baptisé "10 jours vert le futur". Une façon selon les organisateurs de "se rappeler pourquoi on s’est battu, pourquoi on se bat encore et pourquoi on continuera de se battre. Pour aller de l’avant, imaginer et mettre en place un futur plus vert et plus solidaire".

L'affiche du festival "10 jours vert le futur" - .

Au programme de ce festival, des débats, des spectacles, des expositions, et la projection, en ouverture ce mardi soir, du film “A titre exceptionnel” réalisé par une jeune habitante de Kolbsheim.