La fusion entre les les communes de Gernicourt dans l'Aisne et Cormicy dans la Marne est effective depuis janvier 2017. Un an après, retour dans ce village avalé par sa voisine marnaise, non sans difficultés administratives mais sans regrets.

Le 1er janvier 2017, la commune de Gernicourt dans l'Aisne (47 habitants) a officiellement fusionné avec sa voisine marnaise, la commune de Cormicy (1450 habitants), changeant ainsi de département et de région. Un cas unique en France. Cette fusion ne s'est pas faite sans difficultés, d'abord pour les habitants de Gernicourt qui ont dû modifier leurs cartes grises et leurs cartes d'identité. Et aujourd'hui encore ils ne sont pas au bout de leurs peines, puisqu'un an après la fusion, ils ont toujours des problèmes pour recevoir le courrier !

Problèmes administratifs avec le changement de département

"Ca perd un temps fou avant d'arriver chez nous alors que c'est clair, les gens ne savent pas lire ! c'est bien marqué : 1 rue de l'Eglise par exemple, Gernicourt, 51 220 Cormicy", se désole Antoine Sanchez, ancien maire de Gernicourt et désormais maire délégué. Outre les problèmes pour la distribution du courrier, il a aussi fallu faire avec d'autres problèmes administratifs depuis la fusion le 1er janvier 2017. Dominique Decaudin, le maire de Cormicy nous donne un exemple : "la difficulté d'avoir très tôt notre numéro Siret parce qu'on nous a attribué un numéro de l'Aisne au départ au lieu de nous attribuer un numéro de la Marne, donc pour nos secrétaires ça a été très difficile".

Cette fusion elle a aussi des avantages, en premier lieu pour Gernicourt. Puisque des travaux de voirie ont pu être entrepris dans le village, qui a changé de département, de région mais aussi de communauté de communes. Gernicourt, commune de Cormicy faisant partie du Grand Reims. Autre avantage de cette fusion pour la commune nouvelle de Cormicy : les dotations de l'Etat ont été maintenues et même augmentées de 5 %.