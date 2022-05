Un an après son ouverture, le MOBE, le Muséum d'Orléans, affiche une belle fréquentation

Il y a un peu plus d'un an, le 19 mai 2021, le MOBE ouvrait enfin ses portes après 6 ans de travaux et un investissement de 15 millions d'euros. Aujourd'hui, après un an de fonctionnement, le Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement a fait les comptes. Il a accueilli 76.000 visiteurs sur 12 mois dont 18% de scolaires. A plus de 80%, ces visiteurs sont originaires de la Région Centre-Val de Loire. ( Ils sont à 50% de la Métropole d'Orléans).

Une histoire est en train de se créer avec et autour du MOBE

William Chancerelle et Laure Danilo devant la célèbre girafe du musée © Radio France - Patricia Pourrez

" On est ravi de ce chiffre de fréquentation " confie Laure Danilo, la conservatrice et responsable du lieu. " On a démarré dans une période pas facile, il y avait encore des jauges, des masques et pas de possibilté d'avoir des outils interactifs donc au final, c'est une réussite. Notre objectif reste d'atteindre les 80.000 visiteurs annuels". La satisfaction est la même pour l'adjoint au maire, chargé de la culture, William Chancerelle. " On a le sentiment qu'une histoire est en train de se créer avec et autour du MOBE. Les Orléanais nous en parlent beaucoup, le sigle devient même familier."

Une autre façon d'aborder la questions de la biodiversité

Grâce à une rénovation en profondeur, une scénographie plus moderne, le Muséum d'Orléans expose mieux ses collections d'insectes, d'herbiers, d'animaux naturalisés et autres squelettes. Il a même la possibilité de changer régulièrement les spécimens exposés car il dispose dans les réserves de plus de 435.000 pièces. " Mais, notre réussite, c'est aussi d'avoir attirer des publics qui n'étaient pas venus auparavant et aussi d'avoir des formats un peu différents comme des conférences plus participatives, plus inclusives pour parler de la biodiversité dans son ensemble " précise Laure Danilo. Il y a aussi les expositions temporaires, comme celle bientôt sur le Co2, qui se construisent sous les yeux des visiteurs. " C'est comme cela que le MOBE a été conçu, le public voit aussi les coulisses" explique William Chancerelle.

Un squelette exposé au MOBE © Radio France - Patricia Pourrez

Au niveau 3 du musée, on plonge dans les archives pour comprendre comment se façonnent les paysages © Radio France - Patricia Pourrez

Parmi les pistes d'amélioration possibles, la direction du Muséum travaille sur des modules pour les enseignants qui viennent visiter avec leurs classes. " On a beaucoup de demandes, plus que ce que nous pouvons assurer. On réflechit donc à créer des outils qui permettent aux enseignants, pas toujours formés à la question scientique, de faire des visites de façon autonome" précise Laure Danilo. Le Muséum aimerait à court terme attirer plus de classes de collégiens et de lycéens. Enfin, dans les projets, il envisage également d'ouvrir une nouvelle sallle avec les 12.000 ouvrages qu'il possède. " On travaille avec la Médiathèque d'Orléans pour faire partie du réseau des médiathèques et proposer nous aussi des ouvrages". Le MOBE est déjà plus qu'un musée, " un lieu de vie pour tous les âges et un lieu citoyen pour préserver la nature" conclut William Chancerelle.