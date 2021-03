VIDÉO - Un an après, un fleuriste belfortain rescapé du covid témoigne

En mars 2020, Stéphane Jardot, gérant du magasin de fleurs "Coquelicot" à Belfort, tombe gravement malade du covid-19 et frôle la mort. Un an après, il se reconstruit grâce à sa passion des fleurs et grâce à sa boutique. Pour la journée spéciale "2020-2021", France Bleu l'a rencontré.

Depuis un an, la pandémie de coronavirus a changé nos vies : la distanciation, le confinement, les masques, le couvre-feu et le télétravail sont devenus notre quotidien. La maladie a aussi marqué beaucoup de Français : c'est le cas de Stéphane Jardot, un Belfortain de 52 ans, gérant du magasin de fleurs Coquelicot à Belfort. En mars 2020, il est frappé de plein fouet par le covid-19.

Dans le coma plus de deux semaines

Il tombe gravement malade, est admis à l'hôpital en service de réanimation, et mis dans le coma pendant 18 jours. A son réveil, les médecins lui expliquent qu'il a frôlé la mort.

Stéphane est sain et sauf, mais le retour à la vie normale est très difficile : il est très diminué physiquement, il ne peut plus marcher, a du mal à parler, et il lui faut tout réapprendre.

Une reconstruction grâce à sa passion

Stéphane réussit à se remettre sur pieds, notamment grâce à sa passion des fleurs. Son associée Edith Salomon se souvient qu'il jardinait énormément durant sa convalescence, et qu'il reprenait ainsi peu à peu des forces.

Stéphane, son associée Edith, et les employées du magasin © Radio France - Flore Catala

Aujourd'hui, Stéphane souffre encore des séquelles du covid. Il se sent moins en forme qu'avant, et n'a plus les mêmes capacités physiques. Mais il s'efforce d'oublier cette épreuve et de se reconstruire grâce à sa boutique qu'il faut faire tourner, et à ses associés qui l'entourent.