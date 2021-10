Un arboriculteur de Saint-Jean-de-Braye à l'honneur dans Objectif Top Chef sur M6

C'est dans un château bordelais qu'Eric Moullé, arboriculteur des Vergers de la Charbonnière (à Saint-Jean-de-Braye) participe au tournage le 8 juin avec le célèbre chef Philippe Etchebest. Ce jour-là, il ne vient pas les mains vides depuis le Loiret. "On a amené toutes les variétés tardives qu'on avait. On lui a aussi amené des chips de pommes et du jus de pomme qu'il a bien appréciés"

Succès annoncé pour ses pommes

Car oui, pour l'épisode d'Objectif Top Chef diffusé ce lundi soir sur M6, c'est lui le fournisseur des candidats afin qu'ils réalisent un dessert à base de pommes et de poires de l’orléanais. Eric Moullé est sûr que ses produits vont avoir du succès. "On avait de l'Opale, c'est une pomme assez jaune qui est sucrée et croquante, donc juteuse. Je pense que les gens, à travers l'émission, auront envie de la découvrir et de la goûter".

Il [P. Etchebest] a confondu la Williams et la Conférence"

L'arboriculteur a pu longuement échanger avec Phillipe Etchebest, juré de Top Chef, sur son quotidien dans le Loiret. Et il s'en souvient encore. "Il s'intéresse beaucoup au produit. Il connaît pas mal de chose... même si il a confondu la Williams et la Conférence (rires)"

Les Vergers de la Charbonnière, à St-Jean-de-Braye © Radio France - Antoine Denéchère

Durant le tournage, Eric Moullé, qui a bien a observé les candidats en action, trouve que ses fruits ont été bien utilisés par les candidats : il a désormais hâte de découvrir l'émission, lundi 18 octobre 2021, à l'écran.

Pour retrouver les produits d'Eric Moullé, sachez qu'il est présent sur les marchés, notamment à Saint-Jean-de-Braye et à la Madeleine (Orléans) le dimanche matin.