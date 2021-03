VIDEO - Un arbre de la forêt de Brocéliande à Paimpont pour la charpente de la cathédrale Notre-Dame

"C'est un beau destin pour un arbre", sourit Chantal Corvisart, la propriétaire du château de Brocéliande à Paimpont (Ille-et-Vilaine), qui offre le chêne. Ce jeudi 11 mars, il a été abattu dans sa forêt. Le tronc sera transformé en poutre pour la structure de la flèche de la cathédrale Notre-Dame à Paris. Huit arbres de la forêt de Paimpont serviront à ce projet. Pour chaque chêne abattu, quinze autres seront plantés, ce qui fait 120 arbres en plus au total.

Le 15 avril 2019, un incendie se déclare dans la cathédrale Notre-Dame. Chantal se souvient précisément de ce moment. "C'était très impressionnant, j'imaginais difficilement à ce moment-là que Notre-Dame puisse rester debout. Franchement je pensais me réveiller le lendemain et découvrir Notre-Dame en cendre."

Un bûcheron est monté tout en haut de l'arbre pour couper les branches afin d'éviter qu'il ne se brise dans sa chute. © Radio France - Lucie Amadieu

Chantal Corvisart, membre de l'Association forestière de Paimpont, a répondu à un appel de l'association car elle souhaite donner un de ses arbres au chantier de reconstruction de Notre-Dame. "J'ai trouvé que c'était une façon très concrète de participer à la reconstruction de Notre-Dame".

"Je n'ai jamais visité la cathédrale, ce sera donc l'occasion de s'y rendre ! " - Chantal Corvisart, la propriétaire

L'arbre a été coupé en l'espace de trente minutes. © Radio France - Lucie Amadieu

Le chêne répond à tous les critères

Pour être choisi, l'arbre doit répondre au cahier des charges fournit par France bois forêt et l'établissement Notre-Dame de Paris. "Le chêne doit être le plus long possible et être très droit, ce qui n'est pas facile pour des arbres dans la nature. Il doit aussi avoir le moins de défauts possible", explique Thomas De Baglion, expert forestier chargé de la collecte des chênes pour toute la Bretagne.

L'arbre devait être coupé, avant le 15 mars, avant la montée de la sève. © Radio France - Lucie Amadieu

1.300 chênes seront prélevés dans toute la France pour la charpente de Notre-Dame. Pour cette première phase de coupe, consacrer à la flèche, une vingtaine de chênes se trouvent en Bretagne : 4 des Côtes-d'Armor, 2 du Morbihan et le reste d'Ille-et-Vilaine. "Ces arbres viennent de tout le pays pour montrer que notre filière forestière est une filière collective, et que Notre-Dame mérite un hommage de toute les régions", précise l'expert forestier Thomas De Baglion.

"La forêt française c'est environ 90 millions de chênes de plus de 50 centimètres de diamètre. Chaque année il en est prélevé 10 millions, aujourd'hui on en utilise un peu plus d'un millier pour la charpente de Notre-Dame", expose Thomas De Baglion.

Le tronc sera envoyé en scierie pour sécher avant d'être transformé en poutre. © Radio France - Lucie Amadieu

Prochaine étape pour le chêne de Paimpont

Dans quelques jours, un camion viendra chercher cet arbre, long de plus de 15 mètres et âgé de plus de 90 ans, pour être conduit dans une scierie. Le tronc devra sécher encore entre 12 et 18 mois. Ensuite, les charpentiers s'occuperont des bois pour créer les poutres de la charpente.