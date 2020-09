Un arbre sème la discorde à l'est de Nice, ses fruits sentent mauvais quand ils pourrissent au sol

On dit que c’est le doyen des arbres, il est très résistant et capte particulièrement le CO2. À Nice, un Ginkgo biloba sème la discorde au 45 rue de Roquebillière, dans le quartier Saint-Roch. Des habitants de la copropriété du parc Vauban se plaignent d'odeurs nauséabondes dégagées par les fruits murs lorsqu'ils tombent au sol. Le syndic de copropriété a demandé en assemblée générale d'abattre l'arbre.

La mairie de Nice propose de le transplanter, de remplacer le sujet femelle par un arbre mâle qui lui ne produit pas de fruit. L'arbre femelle sera replanté dans l'espace public mais loin d'une zone résidentielle, après un passage par le centre de production horticole municipal.

Les fruits qui pourrissent au sol dégagent une "forte odeur de vomi"

Cette riveraine passe tous les jours devant l'arbre, les fruits sont encore verts mais bientôt ils vont mûrir et tomber sur le trottoir : "Ça fait une odeur de vomi horrible". Certains avouent retenir leur respiration lorsqu'ils passent à côté. De là à abattre l'arbre, l'association de quartier Saint-Roch propose une autre solution. Jeanine Costamagna préside cette association et les jardins partagés du quartier et envisage de cueillir les fruits, ou de les ramasser rapidement avant que ne surviennent les mauvaises odeurs. "Il faut que les gens comprennent que les arbres, ce n’est pas du mobilier urbain ! Ce sont nos meilleurs alliés contre le réchauffement climatique".

Déplacer l'arbre femelle, comme le propose la mairie, pour ce voisin, c'est une fausse bonne idée, car il faudrait détruire le bitume, refaire le trottoir, et au vu des racines, pas sûr que l'arbre s'en sorte. Juliette Chesnel-Le Roux, conseillère municipale Europe Écologie-Les Verts à Nice n'y croit pas non plus.