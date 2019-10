Un architecte Bordelais représentera la France à la Biennale de Venise

Bordeaux, France

Déjà distingué par le prix Mies van der Rohe de l'Union européenne pour la transformation de 530 logements sociaux dans le quartier Grand Parc à Bordeaux, l'architecte bordelais Christophe Hutin représentera la France à la 17ème Biennale d'architecture de Venise en 2020 (du 23 mai au 29 novembre). Il a été sélectionné pour un projet intitulé "Les communautés à l'oeuvre" qui fait notamment la part belle aux habitants dans la conception et la construction des logements.

Le projet sélectionné n'est pas uniquement destiné au territoire français. Dans un communiqué, les ministères de l’Europe et des Affaires étrangères, et de la Culture, saluent le regard "[élargi] à la scène internationale" de l'architecte bordelais, "en particulier l’Afrique du Sud, l’Argentine, les Etats-Unis et le Vietnam."