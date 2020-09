Ceux qui se posaient encore des questions vont être servis. Puisque le premier arrêté imposant le port du masque dans l'espace public a été attaqué en justice, la préfecture de Côte-d'Or publie un nouveau texte plus complet.

Un arrêté préfectoral plus précis pour imposer le port du masque dans l'agglomération de Dijon

Le nouvel arrêté préfectoral est plus complet

Que ça plaise ou non, on en a pas terminé avec le port du masque obligatoire dans les rues de Dijon et communes alentours. La Prefecture de Côte-d'or vient de publier un nouvel arrêté.

Le premier texte publié la semaine dernière avait été attaqué en justice par l'association "Victimes coronavirus France" comme dans les autres villes de France, et le tribunal administratif a demandé à l'Etat de revoir sa copie.

La voici donc, plus précise, mais le principe reste le même. Le port du masques est obligatoire sur les communes de Dijon, Chenôve, Talant, Longvic, Quetigny, Fontaine-les-Dijon. Il faut le garder partout , à l'exception des parcs et jardins.