Un artisan périgourdin recrée le coq de Notre-Dame-de-Paris

Pendant un an, cet artisan à la retraite spécialisé dans l'ornementation en cuivre et en plomb, a recréé le coq qui ornait la flèche de Notre-Dame et qui a partiellement fondu lors de son incendie en avril 2019. Le coq est exposé au pôle inter-consulaire de Créa Vallée à Coulounieix-Chamiers.