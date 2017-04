Un artiste allemand pose des "pavés de mémoire" en l'honneur de deux résistants béglais

L'artiste allemand Gunter Demnig a posé ce vendredi à Bègles deux "pavés de mémoire" en l'honneur des époux Rabeaux, résistants et morts du nazisme. Appelées "stolpersteine", ces pavés dorés sont faits pour attirer l’œil des passants.C'est la première fois qu'une grande métropole française en reçoit

"En Allemagne environ 80 à 90% des propriétaires de maison refusent d'avoir sur leurs murs une plaque commémorative, explique l'artiste allemand Gunter Demnig. C'est pour ça que j'ai choisi de poser les pavés dans le sol". Après avoir creusé des trous dans le béton, il enfonce les deux carrés dorés de 10 cm de côté. Seule leur surface luisante ressort, avec les noms des deux résistants : Paula et Raymond Rabeaux.

Les deux "pavés de mémoire" devant la maison. © Radio France - Mélanie Juvé

Pendant la cérémonie de pose des pavés, organisée par la ville de Bègles, des étudiants de l'université de Bordeaux Montaigne ont lu leurs recherches retraçant la vie des époux Rabeaux.

Ces deux résistants communistes ont été arrêtés probablement à leur domicile du 75 rue Maréchal Joffre le 30 juillet 1942. Ils y imprimaient des tracts contre-propagande pour appeler la population à résister. Paula sera emprisonnée puis déportée à Auschwitz où elle meurt le 15 mars 1943. Raymond fut fusillé le 21 septembre 1942 au camp militaire de Souge, avec 69 autres otages.

La pose des pavés. © Radio France - Mélanie Juvé

Appelés "stolpersteine" (qui signifie pierre sur laquelle on trébuche), ces pavés sont surtout un symbole artistique pour Gunter Demnig. "Un jour un de mes élèves me disait que les stolpersteine pouvaient être dangereuses car on peut trébucher dessus et tomber, explique-t-il. Je lui ai répondu que ce n'était pas dangereux car on y trébuche avec l'esprit et avec le cœur"

L'artiste a posé près de 61 000 "pavés de mémoire" partout en Europe. Chacune rappelle des victimes du nazisme. Le 6 avril dernier, il en a posé huit à Bordeaux, à la mémoire de la famille juive Baumgart et de trois Autrichiens résistants.