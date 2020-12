Un astéroïde de deux kilos se désintègre dans le ciel du Loiret, au-dessus de Montargis !

Un "bolide" a traversé le ciel ce dimanche à 17h41 précisément entre la Champagne-Ardennes, la Bourgogne-Franche-Comté et le Centre-Val de Loire, pour finir sa course à environ cinquante kilomètres au-dessus de Montargis. Cet astéroïde a été observé par une centaine de personnes et même filmé.

"C'est un phénomène qui n'est pas inédit, mais qu'on observe en France qu'une fois par an à peu près", indique Eric Chariot, directeur du développement à la société astronomique de Bourgogne. Un astéroïde de deux kilos a été aperçu dans le ciel en France (notamment dans le Loiret), en Allemagne et en Suisse ce dimanche à 17h41.

Désintégration au-dessus de Montargis

Ce bolide a commencé à devenir lumineux (de couleur bleue-verte), et donc à être vu dans le ciel, au-dessus de Bar-le-Duc (Meuse). Il a fini sa course quelques secondes plus tard, au-dessus de Montargis, dans le Loiret, selon les observations recueillies par Vigie-Ciel. Il s'est très probablement totalement désintégré à environ cinquante kilomètres au-dessus de Montargis, ce qui signifie qu'il n'y a pas de météorite de taille significative à rechercher au sol dans ce secteur de l'est du Loiret.

Le site Vigie-Ciel a recensé plus de cent-quinze témoignages visuels, des personnes en Allemagne, Suisse, et en France, jusqu'au Massif Central, qui ont aperçu cet astéroïde filer à la vitesse de 90.000 km/heure dans le ciel. Vigie-Ciel dispose aussi de vidéos, tournées par quatre caméras du réseau FRIPON.