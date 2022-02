Un atelier participatif de réparation de vélos va bientôt ouvrir à Guéret

Alors que les ateliers d'auto-réparation de vélo poussent comme des champignons dans les grandes villes, le concept arrivera aussi à Guéret en 2022. La ressourcerie Recyclabulle s'apprête en effet à déménager son secteur cyclisme dans les locaux de l'ancienne quincaillerie numérique, rue Maurice Rollinat. L'ouverture est prévue entre le printemps et l'automne.

Ce nouveau bâtiment permettra d'accueillir les cyclistes plus confortablement, car l'atelier actuel du Recyclabulle croule sous les vélos. Environ 200 sont stockés en attendant une réparation, et les arrivées sont quotidiennes. Les deux salariés, Cédric Trolong et Corentin Philippart, veulent passer à la vitesse supérieure et apprendre aux Creusois à prendre soin eux-mêmes de leurs bicyclettes.

Le Recyclabulle de Guéret a un stock très important de vélos, autour de 200, des plus anciens aux plus récents. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Accès illimité en échange de 10 euros par an

L'atelier fonctionnera très simplement : il faudra payer une cotisation de dix euros par an pour pouvoir accéder librement au matériel de réparation et bénéficier des conseils des salariés et des bénévoles. "On veut apprendre aux gens à régler eux-mêmes un dérailleur ou réparer un cadre de freins", explique Corentin Philippart. "On n'invente rien, ça existe déjà dans les grandes villes et ça fonctionne, on a envie d'être pionniers là-dessus à Guéret."

Le Recyclabulle mise aussi sur la prévention, pas seulement la réparation : "Aujourd'hui le vélo se développe partout, y compris dans les zones rurales. On a une demande croissante d'accès à ce type d'atelier, les gens ont envie de bichonner leur vélo en autonomie, se réjouit Cédric Trolong. Certains viennent avec des vélos cassés de chez cassés, et il faut presque les changer entièrement. On souhaite arriver en amont, leur permettre de mieux connaître leurs montures et d'être capables de prévenir les problèmes."

Des pièces neuves ou d'occasion seront aussi vendues. "L'idée n'est pas de faire de la concurrence aux magasins, on leur enverra les clients s'ils ont besoin de roues neuves par exemple", précise Corentin Philippart.

Prévue et financée, l'installation de cet atelier prend plus de temps que prévu. Le nouveau local nécessite un aménagement conséquent. Les deux salariés qui s'occupent des vélos au Recyclabulle sont cependant formels : l'ouverture se fera cette année.