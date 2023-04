Un athlète paralympique fait une démonstration de judo dans une école primaire de Dordogne

Cyril Jonard enchaîne les Harai Goshi, sa prise préférée, sur les tatamis bleus et jaunes installés dans le gymnase de Mensignac. Lundi 3 avril, l'athlète de para-judo dix fois champion du monde est venu échanger avec les enfants de l'école primaire. La rencontre a été organisée à l'occasion de la semaine olympique et paralympique (SOP) qui vise à promouvoir la pratique sportive chez les plus jeunes. La thématique de cette année : l'inclusion et la découverte des Jeux Paralympiques, était au cœur de la première journée d'activités.

"C'est très important de parler du sport aux jeunes. C'est bon pour le mental et le moral, il faut les motiver", déclare Cyril Jonard. Après un échauffement, un peu de pratique et une démonstration, le para-athlète prend le temps de répondre aux questions des enfants. Atteint du syndrome d'Usher qui l'a rendu malvoyant et malentendant, il est aidé pour la compréhension par son entraîneur, Jason Guillot.

Une médaille d'or à Paris ?

"Est-ce que le sport paralympique est plus difficile ?", demande un élève. "Le judo en général est difficile, au début Cyril combattait en valide quand il voyait mieux mais c'était difficile car ses concurrents entendaient et lui n'entendait pas", explique l'entraîneur.

"Les questions spontanées des enfants sont toujours intéressantes, ça leur permet de découvrir l'expérience de Cyril et sa vie de tous les jours" , ajoute celui qui souhaite que le plus de monde possible puisse le suivre pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 . C'est pour cette raison que plusieurs interventions comme celle-ci sont prévues dans des écoles cette semaine. L'objectif est clair pour Cyril Jonard. Lui qui a déjà remporté une médaille d'or aux JO d'Athènes en 2004 s'exclame : "Je vais gagner la médaille d'or, c'est sûr !".

"Il peut faire comme tout le monde"

Des médailles qu'il montre aux enfants sur le tatami. "Ce n'est pas souvent qu'on voit ça, c'était incroyable !", s'enthousiasme Bastien, élève de CM1, à la sortie. Dans la cour de récréation quelques minutes plus tard, Owen va même jusqu'à répéter les prises qu'il a appris sur une camarade, heureusement sans lui faire mal. Léa, elle, sort en ayant retenu des valeurs importantes : "Ce n'est pas parce qu'il a un handicap qu'il ne peut pas faire comme tout le monde. Il est très fort".

"Ca se voit qu'il donne tout ce qu'il a, c'est plus qu'une passion", ajoute Ludivine qui se rend compte de la chance d'avoir des activités sportives toute la semaine et de "rencontrer des champions". A l'été 2024, elle sera devant sa télévision pour le supporter. "On sera fier et on pourra dire qu'on l'a vu", sourit-elle. Tous les enfants recevront même une copie d'un autographie signé de la main de Cyril Jonard, pour avoir un souvenir de cette journée. Ils feront des activités sportives toute la semaine et rencontreront la joueuse de rugby Carla Neisen jeudi 6 avril.