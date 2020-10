Un atlas pour anticiper les crues de la Durance sur 150 km

Les élus des communes du bord de la Durance disposent enfin d'un atlas des inondations. C'est une première en France. Le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD) a cartographié les risques de crue sur 50 km. de rivières. A terme 150 km seront cartographiés car 300.000 personnes sont concernées par le risque inondation en Vaucluse et Bouches-du-Rhône. Cet atlas permet aux maires mais aussi aux pompiers d'anticiper la montée de l'eau, rue par rue.

Traduire les débits en hauteur d'eau avec du bleu sur la carte des communes

Sur la carte de chaque commune bleu ciel, c'est 50 cm d'eau. On voit quelles rues seront inondées. Les traits verts, ce sont les digues fragiles. Bertrand Jacopin, le directeur du SMAVD, a dessiné ces cartes uniques en France : "on a un outil qui va nous permettre de manière dynamique de voir monter l'eau sur le territoire en fonction du débit qui augmente dans la rivière".

Traduire un débit, c'est souvent un casse-tête pour les élus dans la tempête ajoute Bertrand Jacopin : "le maire, non seulement il sait où va être l'eau au moment de la crise, mais surtout avec cet outil, il va pouvoir se préparer en amont des crises, zoner les parties de son territoire sur lesquelles il va devoir faire des évacuations préventives, mettre en sécurité avant que l'inondation se produise". Ou tout simplement fermer des routes, Dominique Gallet est en charge des risques au département de Vaucluse : "nous avons une vision depuis l'amont de la Durance jusqu'en aval et nous avons donc un temps de réaction possible aux barrages, les routes et évacuer éventuellement une population".

L'atlas dynamique sera aussi utile au pompiers. Le capitaine des pompiers de Vaucluse Damien Bachelier souligne que cet "outil sera facilitateur pour l'action des secours pour prépositionner du matériel et des hommes". L'atlas des inondations de la Durance concerne 300.000 personnes sur 150 km de rivières.

Savoir où et quand la Durance quittera son lit

A la Mission interrégionale "Inondation Arc Méditerranéen" (MIIAM), Ghislaine Verrhiest-Leblanc apprécie de découvrir des couelurs sur els cartes de la Durance : "on nous parle beaucoup de débit, de 3000 mètres cubes, mais pour le commun des mortels, ça ne signifie pas grand chose. Les gens sont beaucoup plus conscients quand on leur parle de surfaces inondées, de hauteur d'eau potentielle et de temps d'arrivée de la crue. C'est tout l'objectif de cet atlas dynamique qui, en fonction des mesures observées va permettre de retranscrire directement ce qui pourrait se passer en termes d'inondations." Ghislaine Verrhiest-Leblanc précise que l'atlas pourra répondre à de nombreuses questions dès que l'eau monte : "sur quels secteurs? À quel moment? Avec quelle hauteur ? Quelles routes seront coupées? Comment on va pouvoir gérer cette mise à l'abri des populations?"