Un attaquant, un milieu de terrain et un défenseur, le FC Metz annonce l’arrivée de trois nouvelles recrues

Deux nouvelles recrues sénégalaises font leur arrivée au FC Metz. L'attaquant Ibou Sané, 18 ans et le défenseur central Sadibou Sané, âgé de 19 ans. Ils portent le même nom mais ils n'ont aucun lien de parenté. En revanche, ils viennent tous les deux de Génération foot, l'académie partenaire du FC Metz au Sénégal. Ils ont signé avec les Grenats jusqu'en juin 2028.

Tous les deux ont été sacrés champions du Sénégal avec Génération foot la saison dernière et tous les deux ont également remporté la CAN U20, la Coupe d'Afrique des Nations pour les moins de 20 ans, avec les couleurs de l'équipe du Sénégal. Ils sont déjà arrivés en Lorraine et ont rejoint le groupe à Vittel dans les Vosges, où le FC Metz est actuellement en stage avant la reprise du championnat de Ligue 1, le 13 août prochain.

A ces deux nouvelles recrues, il faut aussi ajouter une troisième arrivée au FC Metz. Le milieu de terrain Jean N'Guessan a signé avec les Grenats jusqu'en juin 2027. L'international ivoirien appartenait à l'OGC Nice depuis 2021 mais il a été prêté à FC Lausanne en Suisse, puis au Nîmes Olympic. Il a eu l'occasion d'apparaitre 35 fois en Ligue 2. "J'avais hâte de m'engager avec le FC Metz, c'est désormais chose faite ! Je suis très heureux d'avoir rejoint le club. J'ai été très bien accueilli au sein de ma nouvelle équipe. Désormais, je suis impatient de porter ce maillot et d'aider le FC Metz à atteindre ses objectifs", a dit Jean N’Guessan au moment de signer à Metz.

Le FC Metz a par ailleurs annoncé le prêt d’un de ses gardiens. Ousmane Ba portera les couleurs du SO Cholet la saison prochaine, un club de National.